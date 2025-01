Une salle d’élite et d’excellence du campus de Faladié Sema de l’Université privée Boubacar Saye (UPBS) porte désormais le nom du Directeur général de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS), Ousmane Karim Coulibaly. Le baptême a eu lieu vendredi, 24 janvier 2025.

Un espace consacré à la réflexion stratégique, aux conférences et aux initiatives visant à former les élites de demain ! Telle est désormais la vocation de la salle d’élite et d’excellence que l’Université privée Boubacar Saye (UPBS) a baptisé vendredi dernier (24 janvier 2025) du nom de Ousmane Karim Coulibaly, Directeur général de l’INPS. Loin d’être anodin, ce geste symbolique met en lumière les valeurs de solidarité et d’innovation sociale incarnées par M. Coulibaly, tout en soulignant son engagement pour un Mali inclusif et solidaire.

Au cours de la cérémonie, empreinte d’émotions, l’institution a rendu un vibrant hommage à M. Coulibaly. L’événement a été aussi marqué par un échange constructif entre les cadres de l’INPS et les étudiants. Ces derniers ont assisté à une présentation détaillée sur les opportunités offertes par le régime général et l’Assurance volontaire, un dispositif phare de l’INPS visant à intégrer les travailleurs salariés, non-salariés et les membres de la diaspora dans le système de prévoyance sociale.

Le DG de l’INPS et son équipe ont insisté sur l’importance de ce programme, qui permet aux entrepreneurs, commerçants, artisans et autres travailleurs indépendants de bénéficier d’une couverture sociale complète. Celle-ci inclue des prestations de retraite, de santé et de protection familiale. Très attentifs et curieux, les étudiants, ont posé de nombreuses questions pour mieux comprendre les mécanismes et les avantages de cette formule d’assurance.

Les cadres de l’INPS, dans une approche pédagogique, ont illustré leurs propos par des exemples concrets et des simulations. Ces démonstrations ont permis de montrer comment l’assurance volontaire peut contribuer à réduire les inégalités sociales et à renforcer la cohésion nationale.

Naby

Avec SRP-INPS

Commentaires via Facebook :