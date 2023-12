JCI-Nioro du Sahel : « Je me réjouis d’avoir terminé le plan d’action de mon mandat à cent pour cent.» dixit la présidente Houlematou Kanté

Le samedi 25 Novembre 2023 à la Maison Rose du Conseil de cercle de Nioro du Sahel a servi de cadre pour la cérémonie de récompense couplée à la 4ème date anniversaire de la Jeune Chambre Internationale de Nioro du Sahel. Ils ont reçus des attestations de reconnaissance de la part de cette organisation au service des populations avec laquelle, ils ont cheminé durant l’année 2023.

Cette cérémonie de récompense couplée à la 4ème date anniversaire de JCI à Nioro était parrainée par le président communal de la jeunesse de ladite commune urbaine, Sékou Traoré et avait pour marraine, Mme Kadiatou Konaté. Tous deux, ont félicité la présidente de ce 4ème mandat Houlematou Kanté pour la réussite de sa mission.

Le 3ème adjoint au maire, Hamidou Sylla au nom du maire de la commune urbaine de Nioro a félicité les différents past présidents qui se sont succédés à la tête de la JCI Nioro dont Houlematou Kanté en fin de mandat et les a remercié pour les actions de développement.

Tiamba Diakité le président du mandat 2023 de la JCI-Mali n’a pas tari d’éloges à l’endroit de JCI Nioro pour ses actions au profit des populations en majorité vulnérables. Ses actions a-t-il dit, sont toujours les bienvenues parce que selon lui, les bénéficiaires de ses œuvres sociales sont dans le besoin. Il a salué le courage et la détermination de l’ensemble des membres de l’équipe JCI et leurs a remercié de l’avoir honoré à travers les distinctions.

Venue soutenir sa fille, Maitre Fatoumata Diallo, marraine du mandat 2023 de la JCI Banamba et celle de Nioro du Sahel a aussi abondée dans le même sens et en a profité pour féliciter Houlématou Kanté d’avoir rehaussé l’image de la JCI Nioro pendant son mandat, elle a encouragée les membres de cette organisation à œuvrer pour le bonheur des populations Nioroises. « Nous œuvrons dans le cadre des actions citoyenne et pour réussir notre mission, nous avons toujours besoin de l’accompagnement des services de l’administration, ils sont à remercier pour ce qui est déjà fait et nous comptons toujours sur eux pour aider la communauté » a-t-elle dit avant de souhaiter joyeux anniversaire à cette organisation de bienfaisance.

Elle s’est dite heureuse d’avoir terminé son mandat en beauté avec son équipe soucieuse du bien être des populations. « Pour la première fois à la présidence de la JCI de Nioro, je me réjouis d’avoir terminé le plan d’action de mon mandat à cent pour cent. » a- t- elle fait savoir au participants. Selon elle ces résultats engrangés sont l’œuvre d’une équipe rompue à la tâche, qu’elle n’a pas manqué de remercier ainsi que toutes les autorités de la région pour leur soutien.

En remplacement du Préfet de cercle de Nioro président de ladite cérémonie, le sous-préfet Oumar Tounkara a souligné le caractère symbolique de ladite rencontre qui selon lui, traduit l’expression d’un sentiment d’une mission accomplie. C’est le lieu-dit il de féliciter la présidente sortante Houlematou Kanté pour son sens élevé du devoir qui termine son mandat sur une note de satisfaction, égrenant dans son allocution un chapelet d’activités menées à son actif notamment des actions menées dans le domaine de l’éducation, de la formation professionnelle, de la plantation des arbres et des animations thématiques d’intérêt publique. Pour terminer, il a remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce 4ème mandat.

Pour rappel, la Jeune chambre internationale Nioro du sahel a été créée en 2018 et affiliée à la JCI Mali au Conseil national en Aout 2020.

Ils étaient entre autres, le corps préfectoral, les responsables des services techniques, les élus, les forces de défense et de sécurité, la société civile, les membres du comité directeur de la JCI Mali, des past- Présidents, ainsi que la presse à honorer de par leur présence à cette cérémonie conviviale qui leurs est dédiée en guise de reconnaissance aux travaux et à leurs contributions pour la réalisation des activités du mandat 2023 de la JCI Nioro du Sahel. A ce titre des attestations de reconnaissance ont été décernées à certains participants, dont votre fidèle serviteur.

Malick Gaye

Commentaires via Facebook :