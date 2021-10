Journée de consultation gratuite en faveur des déplacés du Centre : l’association humanitaire United For Mali fait œuvre utile

L’association humanitaire United for Mali – Anw bèe bè Mali fè en partenariat avec la Fondation Maliba a procédé, le samedi 02 octobre, à une journée de consultation gratuite avec don de médicaments à l’endroit des déplacés du centre établis au Grabal de Faladié. C’était sous l’égide de Nafissa Chaoudou Traoré, présidente de United for Mali.

En organisant cette journée de consultation gratuite avec don de médicaments, l’Association humanitaire United for Mali – Anw bèe bè Mali fè entend apporter un soin médical aux personnes déplacées internes. « Ces soins prennent la forme d’une assistance médicale (gynécologue, dentiste, pédiatre, diabétologue…) » a dit la présidente de l’Association humanitaire United for Mali, Nafissa Chouadou Traoré.

Il s’agit, selon elle, de faire en sorte que des personnes déplacées du centre du Mali qui n’ont pas accès aux soins de santé, aux médecins, aux médicaments puissent avoir accès à ceux-ci dans un cadre délimité, hygiénique, sécuritaire. « C’est pourquoi, nous avons initié cette journée de soins pour eux, pour leur montrer que nous sommes avec eux. Il s’agit d’une permanence d’actions aux soins de santé. C’est complètement gratuit. Il y a plusieurs spécialistes : un dermatologue, un gynécologue, un pédiatre, un traumatologue, trois généralistes », a expliqué la présidente de United for Mali. Avant de terminer, Nafissa Chouadou Traoré a remercié la fondation Maliba et l’hôpital Golden Lif pour leur accompagnement.

L’Hôpital Golden Life a accompagné l’opération en offrant l’équivalent d’un million de FCFA de médicaments. « C’est un élan de solidarité », a affirmé son directeur des Affaires Publiques, M. Moussa Seydou Konaté. Avant d’ajouter que « Ce que l’ont fait pour eux aujourd’hui, ça nous sera payé demain ou après-demain. Donc que le monde s’y mette et que tout le monde fasse tout ce qu’il peut pour aider ces personnes qui sont tout d’abord nos parents ». Outre le don de médicaments, l’hôpital Golden Life a mis 02 médecins à la disposition de United for Mali.

Le représentant de la Fondation Maliba, M. Ibrahim Thiocary a, pour sa part, souligné qu’il s’agit d’une initiative de l’Association Humanitaire United For Mali soutenue par la Fondation Maliba qui a un caractère humanitaire. « Cette Fondation intervient au Mali depuis plus de 30 ans et vient en aide aux populations déshéritées ou à faible revenu », a rappelé le sieur Thiocary. Les bénéficiaires de cette journée de consultation gratuite au nombre de 300, des femmes pour la plupart, se sont beaucoup réjouis de cette opération. Ils ont remercié United for Mali et l’ensemble de ses partenaires pour avoir pensé en eux en cette période si difficile de leur vie.

A titre de rappel, United for Mali – Anw bèe bè Mali fè est une association humanitaire qui œuvre pour la cohésion sociale pour l’éveil des consciences et l’assistance humanitaire (action sociale, urgence et secourisme, action internationale décentralisée).

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

