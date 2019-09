Malgré sa fougue débordante et sa détermination à traquer les fossoyeurs de l’économie nationale, les cadres indélicats qui sucent le sang du peuple, le Procureur Mahamadou Kassogué pourrait bientôt se heurter au mur de la … « raison d’Etat ». En particulier dans l’affaire dite des 3,5 milliards F CFA du ministère de l’Economie et des Finances et celle « des avions cloués au sol ».

– Maliweb.net – Le Procureur du Pôle économique et financier de Bamako, Mahamadou Kassogué, affiche sa ferme volonté de poursuivre avec « l’objectivité requise » tous les faits susceptibles de constituer des infractions en termes d’atteintes graves aux deniers publics.

Mais il semble que sur le dossier des « avions cloués au sol » et des 3,5 milliards présumés détournés au ministère de l’Economie et des Finances, de gros nuages planent sur la poursuite de la procédure d’enquêtes.

D’abord, il est de notoriété publique que c’est le chef de l’Etat, chef suprême des armées qui a… levé le lièvre sur cette affaire d’avions et hélicoptères cloués au sol. Et IBK est apparu comme mu par une volonté de voir clair dans ce dossier. Etant aussi le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président IBK pourrait difficilement fermer les yeux d’indifférence pour laisser le Procureur Kassogué dérouler librement ses investigations.

En outre, il ne serait pas étonnant que de gros bonnets de l’Etat soient mouillés dans cette affaire de commandes d’avions pour l’Armée. Certaines sources vont jusqu’à mentionner des noms de personnalités très proches du chef de l’Etat dans ce dossier de passation de marchés. Quid du ministre de la Défense d’alors, du chef d’Etat-major général des armées d’alors, du président de la commission défense de l’Assemblée nationale ? Toutes ces questions méritent d’être élucidées et pourraient contraindre le Procureur du Pôle économique et financier de Bamako à freiner ses ardeurs… Sans compter que la raison d’Etat et les questions sensibles des accords de défense entre la France et le Mali pourraient s’inviter dans les investigations. Tout comme semblent bloquées les enquêtes sur l’assassinat des deux journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon le 2 novembre 2013 à Kidal.

Par ailleurs, sur l’affaire des 3,5 milliards F CFA présumés détournés à l’Hôtel des finances, le magistrat enquêteur a toutes les chances de voir sa fougue annihilée. Etant entendu que le patron du ministère de l’Economie et des finances au moment de ces présumées malversations est un certain Dr Boubou Cissé, actuel Premier ministre.

Selon plusieurs observateurs assurent que le Procureur Mahamadou Kassogué, malgré les encouragements venant du milieu des partenaires techniques et financier de Bamako, le Pôle économique et financier, ne pourra pas faire l’extraordinaire. Comme quoi, « A l’impossible, nul n’est tenu ! ».

Boubou SIDIBE/Maliweb.net

