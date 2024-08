La justice malienne s’est saisie du dossier de l’attaque de Tinzawatene. Dans un communiqué, daté de ce mardi 6 août, le Pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le Terrorisme et la Criminalité transnationale organisée annonce l’ouverture d’une enquête contre les présumés auteurs et complices d’actes terroristes.

Maliweb.net – Le 27 juillet dernier, l’armée malienne en « patrouille » à Tinzawatene (frontière avec l’Algérie) a subi une violente attaque menée par une « coalition de groupes terroristes ». L’attaque est revendiquée entre autres par les rebelles de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) – rebaptisés CSP- PSD – et le groupe djihadiste JNIM d’Iyad Ag Ghali. Des personnalités de l’Ukraine ont revendiqué eux aussi l’attaque, et annoncé avoir soutenu et appuyé notamment en renseignement l’opération terroriste contre les forces maliennes, en territoire du Mali.

Le 4 août, le Gouvernement de la Transition dénonce les revendications du porte-parole de l’agence ukrainienne de renseignement militaire, Andriy Yusov, et Yurrii Pyvovarov, Ambassadeur de l’Ukraine au Sénégal. Tous les deux ont soutenu l’implication de leur pays dans l’attaque terroriste contre les Forces de Défense et de Sécurité maliennes à Tinzawatene. Une attaque qui a fait, selon l’armée, des « morts et des dégâts matériels ».

Au regard de ces évènements, le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme ouvre une enquête. Il s’agit, selon le Procureur Amadou Bocar TOURE, de « faire la lumière sur ces présumés faits d’actes de terrorisme, de complicité d’actes de terrorisme et de financement du terrorisme ». Cette enquête, a ajouté le procureur, permettra d’identifier et d’interpeller tous les auteurs, coauteurs et complices des faits spécifiés pour qu’ils répondent de leurs actes devant la justice.

Mamadou TOGOLA / maliweb.net

