Cour suprême : un juge démissionne dénonçant l’ingérence de l’exécutif dans le dossier ‘’des équipements militaires’’

Une fois de plus, l’affaire dite’’ l’achat de l’avion présidentiel et la fourniture des équipements militaires’’ fait une nouvelle victime au niveau de la Cour suprême du Mali. Après l’abrogation de la décision de nomination de l’avocat général de cette haute juridiction du pays, Cherif Koné, puis sa radiation de cette institution judiciaire, à cause de son opposition de la procédure ayant conduit à l’arrestation des deux anciens ministres Soumeylou Boubèye Maïga et Mme Bouaré Fily Sissoko, il nous revient que le juge Youssouf Fofana, membre de la Cour suprême, a jeté l’éponge hier mardi en dénonçant « l’ingérence du pouvoir exécutif’’ dans cette affaire qui défraie la chronique.

La démission de ce juge serait motivée, selon des sources, par le refus du procureur général de la Cour suprême de le permettre de rentrer en possession du dossier des équipements militaires. Notre source indique que le procureur général l’aurait signifié que c’est une instruction du Ministère de la Justice et des Gardes Sceaux. C’est cette probable ingérence de l’exécutif dans les activités du pouvoir judiciaire qui aurait suscité la colère du juge Youssouf Fofana qui a automatiquement déposé une lettre de démission au niveau de sa hiérarchie. Toujours notre source indique que le juge démissionnaire a été remplacé par un autre dont il n’a pas pu fournir l’identité complète en se contentant de son nom ‘’ Dicko’’. Le juge Youssouf Fofana serait dans la logique de porter plainte contre X pour ingérence dans un dossier judiciaire.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

