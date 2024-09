Cybercriminalité : Dani de Paris placé sous mandat de dépôt pour injures

Adama Konaté alias Dani de Paris, citoyen malien résidant en France, a été placé sous mandat de dépôt par un juge d’instruction du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité. Dani de Paris était en vacance à Bamako lors qu’il a été arrêté le 28 août dernier suite à plusieurs plaintes reçues par le Procureur anti-cybercriminalité. Sur les réseaux sociaux, ce citoyen malien résidant dans la capitale française s’est fait une triste réputation en excellant dans les injures grossières contre plusieurs de ses concitoyens au Mali et à l’étranger. Ces injures difficiles à supporter ont heurté l’opinion malienne.

Unanimement condamnées, les injures proférées par Adama Konaté ont toujours été jugées contraire aux valeurs culturelles maliennes. Dani de Paris médite désormais sur son sort dans les geôles de la prison, où il devrait rester jusqu’au 3 octobre 2024 date à laquelle il sera jugé devant les personnes qu’il a dénigré auparavant sur les réseaux sociaux. Peut –être l’arrestation de Dani de Paris va servir de leçons à certains maliens établis à l’étrangers , et qui font des injures, les dénigrements et la cyber attaque leur nouvelle profession dans le but de créer plus de buzz et de se faire plus de vues sur internet.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

