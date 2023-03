L’arrestation de Ras Bath ou l’ouverture d’un dossier sensible ?

La journée d’avant-hier, lundi 13 Mars, a été mouvementée par la nouvelle de l’arrestation du chroniqueur malien, Youssouf BATHILY, alias RAS BATH. Beaucoup de sources indiquent qu’il serait interpellé et mis sous mandat de dépôt, pour avoir dit, que l’ex-premier ministre, feu Soumeylou Boubèye MAIGA, aurait été assassiné.

Dans l’espoir d’avoir toutes les informations sur ce sujet précis, il convient de noter que le chroniqueur est un habitué des arrestations. Ses chroniques, diversement appréciées, l’ont souvent mis en mal avec les autorités. Surtout qu’il est l’un des animateurs radio et télévision, les plus écoutés en République du Mali. Il est également celui qui est reconnu, comme Maître animateur des grands dossiers, dans ses émissions. Les sujets et faits sensibles y sont évoqués et traités.

L’on se souvient de son bras de fer avec l’ex-ministre de la justice, Me Ismaël KONATE. Ras Bath avait eu le soutien spontané de tous, et cela avait même entrainé la perte du portefeuille ministériel à M. Konaté. Cette fois-ci, il aurait joué sur un terrain qui n’est pas celui de sa prédilection. Certains témoignent qu’il aurait tenu les propos accusateurs, au cours du meeting d’un parti politique de la place. Il aurait publiquement dit que l’ex-Premier ministre aurait été assassiné. D’où son interpellation et sa mise sous mandat de dépôt.

Du coup, cela ouvre clairement un dossier sensible. Ras Bath aurait-il réellement tenu de tels propos accusateurs ? Si oui, la Justice aurait-elle les preuves ? En tout état de cause, ce dossier est bien très sensible, dans la mesure où, feu Soumeylou Boubèye MAIGA était une grande figure du Mali. Il était bien connu au niveau de la gestion des affaires publiques, pour avoir assuré des Hautes fonctions et responsabilités de l’Etat comme aussi au sein de la classe politique. Sa disparition a été un choc pour sa famille biologique et politique. Des honneurs lui ont été rendus lors des ses obsèques. Des témoignages avaient fait pleuré plus d’un.

Mais de quoi était-il exactement mort ? Aucune déclaration officielle ne mentionne un assassinat. Avec l’interpellation de Ras Bath, peut-être que des révélations seront faites. Et dans ce cas, cela pourrait faire naitre de nouveaux débats sur l’actualité du pays. Dans le cas contraire, Ras Bath a sûrement risqué gros.

Dans tous les cas, la justice est la mieux indiquée pour élucider un tel dossier. Espérons

qu’elle jouera bien ce rôle qui est le sien, dans l’intérêt de tous et surtout, pour le garant de la stabilité et la cohésion, aux fins du bon vivre ensemble. Le pays traverse un moment hyper difficile et il faut bien l’aider pour que les uns et les autres s’entendent. Mais surtout qu’ils puissent accompagner la Transition sur le chemin de sa réussite. Toute chose qui serait dans l’intérêt et le bonheur de tous !

Monoko Toaly, Expert en Communication et Marketing Politique

