Mali : Achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires, Bouaré Fily Sissoko attendu à la barre

L’ex-ministre de l’Économie et des Finances, Bouaré Fily Sissoko, sera finalement fixé sur son sort lors de la session spéciale sur les crimes économiques et financiers des assises en cours

Les rumeurs autour de sa comparaison s’étaient intensifiées depuis l’annonce de cette session. C’est désormais enrôlé pour la session en cours, à-on appris de source judiciaire qui précise que le dossier en instruction au niveau de la Cour suprême est ajouté au rôle comme dossier additif.

Pour rappel, l’ancienne locataire de l’hôtel des finances avait été placée sous mandat de dépôt tout comme le défunt Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga dans l’affaire dite de «l’achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires» dans laquelle elle a toujours clame son innocence. D’où ses requêtes multiples de jugement. Comme c’est le cas dans sa lettre ouverte envoyée directement au président Assimi Goïta, dans laquelle elle s’est de nouveau disculpée avant de demander, à défaut d’un non-lieu pur et simple, au moins un procès rapide pour “laver son honneur ou une mise en liberté provisoire” eu en ce qui concerne son âge avancé et à sa santé chancelante.

«Depuis 2015, j’avais espéré voir cette procédure arriver à son terme dans un délai raisonnable, conformément aux attentes de nos concitoyens en matière de reddition des comptes. Cependant, force est de constater que l’attente se prolonge sans raisons objectifs évidents…», avait-elle déploré.

Pour l’ancienne ministre, toutes les conditions semblent réunies pour l’ouverture de son procès. Dans sa lettre, elle informe le président de la Transition de la disponibilité « des rapports d’audit de la Cour suprême et du Bureau du vérificateur général et des procès-verbaux d’enquêtes préliminaires », indispensables à l’ouverture d’un procès. .

À 69 ans, elle se dit prête aujourd’hui à démontrer aux yeux des Maliens son innocence pour “son honneur et pour celui de sa famille”. L’affaire remonte en 2014, lorsque Bouaré Fily Sissoko était encore ministre de l’Économie et des Finances, et Soumeylou Boubeye Maïga, ministre de la Défense.

L’achat d’un avion présidentiel à près de 20 milliards de Fcfa et des contrats de plusieurs dizaines de milliards de Fcfa passés par le gouvernement pour la fourniture d’équipements militaires. C’était sous la présidence de feu Ibrahim Boubacar Keita. Cette affaire avait alors défrayé la chronique.

Les enquêtes ont révélé des détournements massifs de fonds publics. L’achat de l’avion présidentiel a coûté environ 18,9 milliards de Fcfa, avec des irrégularités financières et des fraudes avérées à 28,5 milliards de Fcfa pour l’ensemble des deux dossiers. Le montant total des irrégularités dans les contrats d’acquisition d’équipements militaires s’élève à 69 milliards de Fcfa.

Tamba CAMARA

