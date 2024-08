La même peine d’emprisonnement s’applique à Soloba Mady Keita, Tiassé Coulibaly, Drissa Traoré et Seydou Coulibaly, tous anciens responsables de la Confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali

Le procès marathon de Bakary Togola et ses co-accusés a finalement connu son épilogue ce mardi 27 août avec la condamnation de cinq des 12 accusés pour atteinte aux «biens sociaux» portant sur un montant de près de 8 milliards de Fcfa au détriment de la Confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali (C-SCPS). Il s’agit de Bakary Togola, Soloba Mady Keita, Tiassé Coulibaly, Drissa Traoré et Seydou Coulibaly. Ils sont également condamnés à une amende de 10 millions de Fcfa. En plus, le principal accusé Bakary Togola doit restituer près de 8 milliards de Fcfa.

Par contre la Cour a acquitté les nommés Mady Keita, Mamadou Fomba, Djiguiba dit Ampha Coulibaly, Alou Dembélé, Bréhima Coulibaly, Djalla Moussa Dembélé et M’Pié Doumbia dont l’action publique a été éteinte suite à son décès. La cour a ainsi suivi le procureur Kokè Coulibaly, qui dans son réquisitoire, avait requis les mêmes peines afin de servir de leçon pour les responsables d’associations et de regroupements dans notre pays. La défense avait, pour sa part, plaidé pour une peine assortie de sursis, arguant que ses clients sont encore « utiles pour le pays ».

L’audience présidée par Faradji Baba a duré 7 jours. Les 5 premiers jours ont été marqués par les passages des accusés et des témoins, tous des comptables et gestionnaires des fédérations régionales de la C-SCPS. Les accusés avaient tous nié en bloc les faits, arguant que l’argent présumé détourné, avait été, en grande partie, investi dans les formations initiées à l’endroit des producteurs de coton et dans le fonctionnement des quatre fédérations.

L’audience du lundi 26 août a été consacrée au réquisitoire du ministère public, aux plaidoiries des avocats de la défense et des parties civiles aussi bien que des contentieux de l’État. Dans son réquisitoire, le parquet Kokè Coulibaly avait expliqué les délits de chacun des accusés à la barre. Les documents de preuve présentés, selon lui, sont faux. «Ces pièces ne sont ni sincères ni véridiques. Nous pensons qu’il faut les balayer d’un revers de la main», avait déclaré l’avocat général.

Il avait, avec des documents à l’appui, attesté que Bakary Togola avait financé la campagne de l’ex-président de la République, feu Ibrahim Boubacar Keïta. Plus de 600 millions de Fcfa ont été utilisés pour la mobilisation à une réunion de campagne tenue au Stade du 26 Mars, avait insisté le défenseur des citoyens. «Personne ne peut nier que Bakary n’a pas travaillé. Personne ne peut nier qu’il n’a pas été utile pour le pays. Mais, il a bouffé l’argent des paysans», avait-il insisté.

Il faut rappeler que les cinq condamnés ont déjà purgé plusieurs années de prison. Cela suffit-il pour qu’ils soient remis en liberté ? La suite nous en dira davantage.

Tamba CAMARA

