Depuis sa diffusion, un entretien téléphonique supposé intercepté entre l’ancien Premier ministre malien Boubou Cissé et le président ivoirien Alassane Ouattara est devenu viral sur les réseaux sociaux. Pour y voir clair, la justice malienne a ouvert, le vendredi 11 février 2022, une enquête pour «atteinte ou tentative d’atteinte et complicités à la sûreté intérieure et extérieure du Mali».

L’audio fait le buzz sur les réseaux sociaux. Dans les conversations, on entend les voix( trafiquées ?) de l’ancien Premier ministre du Mali, Boubou Cissé, qui fait le bilan de la situation socio-économique du Mali au Président ivoirien, Alassane Ouattara. Les deux protagonistes semblent se réjouir des retombées des sanctions économiques de la CEDEAO sur le Mali. « Malgré tout ce qu’il veulent faire croire, la situation reste difficile pour eux …ça va être extrêmement difficile de tenir encore trois à quatre semaines financièrement. Donc la tension est là, elle est réelle et monte », explique Boubou Cissé au Président ivoirien. Ce dernier, dans sa réponse, traite tout de go les autorités maliennes de « naïfs », « d’idiots » et « d’ignorants ». « La Russie est la 11e puissance économique aujourd’hui, c’est pas la Russie qui va régler leurs problèmes…Je ne comprends pas, on dirait qu’ils sont tombés sur la tête…Ils vont voir que la Russie ne peut pas les aider en dehors de leur faire des promesses et leur envoyer de vieux matériels », précise Ouattara.

Les voix des deux responsables ont -elles été trafiquées ? Sommes nous en présence d’une deep fake ? L’authenticité de la conversation reste encore à prouver. Mais en entendant, la justice malienne s’est saisie de l’affaire. En effet, le parquet du tribunal de la commune 4 de Bamako a annoncé, sur les réseaux sociaux, « l’ouverture d’une enquête préliminaire pour atteinte ou tentative d’atteinte et complicités à la sûreté intérieure et extérieure du Mali ». « Ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de céans pour atteinte ou tentative d’atteinte et complicités à la sûreté intérieure et extérieure du Mali : support, une conversation téléphonique dont l’authenticité en cours de vérification entre deux hautes personnalités dont l’une est malienne », a publié, le vendredi 11 février 2022, le parquet de la commune IV, sur sa page facebook.

M.K.D

