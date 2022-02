Dans une lettre circulaire rendue publique le 3 février 2022, le ministre de la Justice et des droits de l’homme, Mamoudou Kassogué, invite ses collègues magistrats à mettre un terme à certaines pratiques qu’il juge contraire aux principes d’éthique et de déontologie du corps de la magistrature du Mali. Il s’agit notamment des sorties médiatiques via la presse et même les réseaux sociaux. Et pire, a déploré le ministre, ces sorties se caractérisent par des déclarations ou des propos qui, à ses yeux, sont susceptibles d’entacher le crédit du corps ou de porter atteinte à la délicatesse de leur mission.

Le Garde des sceaux, qui ne compte plus tolérer de tels comportements, exige par conséquent l’observance du devoir de la part de ses collègues. Et le département, précise le communiqué, prendra toutes les dispositions nécessaires, à travers l’Inspection des Services judiciaires et la Direction nationale de l’Administration de la Justice, afin que les contrevenants aux pertinentes dispositions édictées par le statut de la magistrature répondent de leurs actes.

Pour terminer, il souligne que le respect dû au corps est une obligation à la charge de chaque magistrat et en appelle au sens élevé de responsabilité de chacun pour un changement qualitatif de comportements dans l’intérêt supérieur du corps de la magistrature.

Amidou Keita

