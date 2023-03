La BMS-SA et le programme Tounkaranke main dans la main : Un comité villageois = un compte bancaire désormais une réalité !

Le projet dénommé “un comité villageois = un compte bancaire” vient de se concrétiser grâce à un partenariat entre la Banque malienne de solidarité (BMS-SA) sous le leadership de son directeur général Lanfia Koïta et le Programme Tounkaranké dirigé par un jeune ambitieux Cheick Sall. C’est un nouveau concept de développement à la base pour et par les habitants du village, première dans l’histoire du Mali. Le vendredi 10 mars 2023, les comités villageois de Gabou et de Yélimané ont officiellement reçu leur Relevé d’identité bancaire (RIB) lors d’une cérémonie, qui s’est déroulée au siège de la banque, en présence de la représentante du ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mme Zahara Mohamed Walett. Avec ce projet, la BMS-SA contribue à la bancarisation dans nos villages.

Depuis son arrivée à la tête de la Banque malienne de solidarité (BMS-SA), Lanfia Koïta ne cesse de soutenir et d’encourager toutes les bonnes initiatives s’inscrivant dans le cadre de la bancarisation. Voilà pourquoi, la banque a accepté d’accompagner le Programme Tounkaranké dans son projet “Un comité villageois = Un compte bancaire” dont le lancement a eu lieu, le vendredi 10 mars dernier par la remise de Relevé d’identité bancaire (RIB) à deux comités villageois. Il s’agit de Yélimané et de Gabou.

Placée sous la présidence du ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, cette cérémonie très modeste mais pleine de signification s’est déroulée en présence de sa représentante, Mme Zahara Mohamed Walett, du président du Programme Tounkaranké, Cheick Sall, ainsi que des comités villageois bénéficiaires.

Le directeur général de la BMS-SA, Lanfia Koïta était visiblement très heureux de recevoir dans ses locaux tout ce beau monde pour la concrétisation d’un projet qui lui tient à cœur. “Cette belle initiative à savoir la banque au service de l’inclusion financière dans les villages dont l’introduction se déroule ce 10 mars 2023 au siège de la BMS-SA constitue une initiative de développement réel à la base, animée par les acteurs locaux.

Une initiative tripartie entre le Programme Tounkaranké, le comité villageois et la Banque malienne de solidarité, tous sur le chantier du développement local contre l’émigration de nos braves valides ; avec comme mots de mobilisation : la bancarisation dans nos villages”, a souligné le premier responsable de la BMS-SA. Avant de rappeler que l’une des missions de la BMS-SA, c’est de “créer les conditions favorables à l’accès aux services bancaires pour tous et à l’amélioration des conditions de vie des populations”. Cela à travers “une politique favorisant le progrès technique dans les campagnes et facilitant l’exploitation durable des ressources et la promotion nationale d’appui à la bancarisation en vue de développer les chaînes de valeur”.

En parfaite harmonie avec les dispositions de la Bcéao

Le directeur général de la BMS-SA s’est réjoui de cette heureuse initiative citoyenne émanant d’un jeune pour la simple raison que : “en faisant le choix d’ouvrir le chantier de l’inclusion financière dans le monde rural, l’initiative est en parfaite harmonie avec les dispositions de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, qui encourage une bancarisation massive de tous les secteurs économiques du pays et enfin elle amorce l’inclusion financière dans nos villages dans la dynamique de la participation, de l’implication et de l’autonomisation dans la connaissance et la compréhension des concepts fondamentaux nécessaires, voire indispensables, en matière d’entrepreneuriat local”. C’est dire que l’initiative “la bancarisation dans nos villages” est en marche au Mali.

“Ces comptes ouverts à la BMS-SA reçoivent déjà des commissions sur une activité génératrice de revenus mise en place par le Programme Tounkaranké, qui permet d’appuyer le fonctionnement du Centre de santé et de l’école construits par la diaspora sur fonds propres ; d’assurer une source de revenus mensuels pour les membres du Comité villageois et de constituer une épargne pour le village chaque mois, afin de préparer la réalisation d’un projet collectif dans le village.

Cet esprit a séduit la BMS-SA, en plus de faciliter l’ouverture de comptes aux comités villageois, notre banque, par ma voie, a décidé d’apporter sa contribution en appuyant les comités villageois de Yélimané et de Gabou dans leurs initiatives de création d’activités génératrices de revenus, en dotant leurs entrepôts de denrées alimentaires gérées par le système du Programme Tounkaranké et vendues dans le village par le comité villageois”. Parole de Lanfia Koïta, qui a tenu à féliciter et remercier le Programme Tounkaranké et tous ses partenaires de cette initiative à commencer par les comités villageois de Yélimané et de Gabou.

“Monsieur Cheick Sall, soyez assuré et rassuré, que nous sommes, et serons, avec vous sur ce chantier important, décisif et porteur de grande espérance pour la construction d’un cadre propice pour entreprendre à la base, tout en rendant plus facile l’accès aux services bancaires à tous les Maliens de l’intérieur comme de l’extérieur”, a-t-il conclu.

Prenant la parole, Mme Zahara Mohamed Walett a salué cette belle initiative, après avoir présenté les vœux de reconnaissance du ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine d’être associé à cette cérémonie de remise de RIB. “Vœux de reconnaissance, oui du fait qu’après la reconnaissance de leurs légitimités (Comité Villageois) par les citoyens dans leurs villages, Messieurs le Directeur Général de la BMS et du Programme Tounkaranké vous venez par cet acte citoyen, civique et patriotique, de leur conférer le statut de partenaire pour un développement harmonieux à la base.

Vœux de reconnaissance, oui, du fait qu’après l’amorce de la nouvelle année 2023, le 1er janvier 2023, nous voilà réunis pour célébrer, et fêter ce nouveau concept de développement à la base pour et par les habitants du village, première dans l’histoire du Mali : Un Comité Villageois = Un compte Bancaire. Vous les comités villageois, avons, une place majeure à occuper, et un rôle stratégique et opérationnel à jouer à la base et au niveau de la diaspora”, a souligné la représentante du ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine. Avant de conclure en ces termes : “Je reste convaincu que vous y occuperez entièrement votre place, et jouerons pleinement votre rôle qui vous confèrent des attributions de missions de service public, de contribution à la mobilisation des ressources internes dans votre village et auprès de votre diaspora.

Le mot de mobilisation : “La bancarisation dans nos villages”.

Je demande au partenaire que vous êtes désormais que chacun sur ce chantier de développement à la base joue pleinement son rôle d’animation économique pour structurer, développer et pérenniser les projets dans les villages gage de lutte contre l’émigration clandestine et de l’exode rural”.

El Hadj A.B.HAIDARA

Commentaires via Facebook :