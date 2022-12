Au cours d’une conférence de presse tenue le 15 décembre à la Bourse du travail, les responsables du Mouvement pour la paix au Mali (MPM) se sont insurgés contre « l’insécurité est grandissante, l’injustice et la privation des libertés ». C’était sous l’égide de son président, Baba Haïdara.

Les responsables du Mouvement pour la paix au Mali (MPM) ont dénoncé « l’insécurité est grandissante, l’injustice et la privation des libertés » dans le pays. Celles-ci constituent à leurs yeux des facteurs qui entravent la paix et la cohésion sociale dans notre pays. C’est dans ce cadre que les responsables du mouvement ont interpellé les autorités afin de tout mettre en œuvre pour éradiquer l’insécurité grandissante au Mali.

Selon son porte-parole, Mamoudou Mohamed Mangané, le mouvement demande aussi de mettre fin aux détournements et pillages des deniers publics, à la violation des libertés individuelles et collectives.

C’est conscient du tableau sombre du Mali que des hommes et des femmes de toutes les couches socioprofessionnelles ont pris l’engagement de lancer le Mouvement démocratique et populaire dénommé Mouvement pour la paix au Mali afin de mettre fin à la dérive actuelle, a indiqué son président Baba Haïdara.

Le Mouvement pour la paix au Mali (MPM) est constitué de plusieurs associations et partis politiques. Le Mouvement pour la paix au Mali n’est pas un Mouvement de plus, c’est un Mouvement qui se décide de parachever la révolution populaire et démocratique confiée aux officiers supérieurs du Comité national pour le salut du peuple et les dirigeants du M5-RFP, a rappelé Mamoudou Mohamed Mangané.

Alassane Cissé

