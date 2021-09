Les maliens encouragent Assimi Goita à signer avec les russes de Wagner

Selon les informations, les autorités du Mali sont entrées en négociation avec la société paramilitaire russe pour qu’elle intervienne dans le pays avec ses hommes. Leur mission sera de former les forces armées maliennes et d’assurer la sécurité des autorités. Une information qui a donné des frissons à la France qui a activé son grand réseau d’alliés en Europe et en Afrique, afin de mettre la pression à Bamako pour lui faire oublier cet accord.

Ainsi, la CEDEAO, le CMA, le Niger, l’UE et autres, ont condamné avec fermeté l’intention des autorités maliennes et pour certains, ils ont menacé de sanctionner le Mali si l’accord était conclu. Récemment, l’Estonie a menacé de retirer sa centaine de soldats dans le pays si Wagner arrive. Mais c’est sans compter avec la population malienne qui a dit soutenir les militaires et donne son accord pour l’arrivée des mercenaires. Le principal syndicat de travailleurs du pays a également soutenu les militaires.