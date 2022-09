Après 50 jours de détention à Bamako, les trois femmes des 49 militaires ivoiriens ont été remises au Médiateur togolais pour transfèrement aux autorités ivoiriennes. Les trois militaires ont été accueillis par leurs familles, ce soir de samedi 3 septembre 2022 à Abidjan.

Geste humanitaire, geste de bienveillance, signe d’espoir ou de décrispation… La libération de ses trois militaires est un peu de tout cela à la fois. Dans un communiqué publié, ce samedi 3 septembre, le ministre togolais des Affaires étrangères s’est réjoui de ce résultat tout en remerciant les présidents Assimi Goïta et Alassane Dramane Ouattara.

« Les investigations continuent… »

A Bamako, la seule réaction suite à cette libération est venue de la justice qui est chargée du dossier. Selon Samba Sissoko, procureur du Pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, les trois femmes interpellées ont formulées des demandes de mise en liberté. Leurs demandes ont été accordées « après avis favorable » du parquet. Cependant, a informé le procureur, les « investigations continuent… »

Entre Abidjan et Bamako, la médiation togolaise semble avoir fait effet. Le « sans délai » jadis proclamé par Abidjan n’est plus à l’ordre du jour. Même si les « excuses» exigées par Bamako ne sont encore là, la Côte d’Ivoire a finalement reconnu des « manquements » et « incompréhensions » suite au déploiement de ses soldats au Mali.

Un début de mea-culpa qui a vraisemblablement permis à l’homme fort de Koulouba de mettre enfin « un peu d’eau dans son gnamakoudji». Pour ainsi reprendre la formule du président Ouattara qui appelait en ces termes, au cours d’une interview, les militaires de Bamako à reconsidérer leur position avant la levée de l’embargo dont le Mali était confronté.

Au-delà des agendas politiques et militaires, cette affaire impacte sur les relations socio-économiques des deux pays frères. Dans leur dernier clip “Les 49″, les stars ivoiriennes du zouglou Yodé et Siro appellent à la fraternité entre Maliens et Ivoiriens. Espérons que leur message de paix sera entendu de part et d’autre pour le bonheur des populations.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

