L’UNTM et le CNPM vers un cadre d’échanges

Le mardi 16 mars 2021, une délégation du CNPM conduite par son président Diadié dit Amadou Sankaré a rendu une visite de courtoisie à l’Union nationale des travailleurs du Mali (l’UNTM). A l’occasion les deux parties ont adhéré à l’idée de la mise en place d’un cadre d’échanges pour mieux coordonner leurs actions.

« Nous sommes là pour vous proposer un cadre d’échanges pour coordonner nos actions, et pour prévenir. Car on a constaté qu’au Mali, le plus souvent il n’y a pas de prévention. On joue juste au pompier, c’est quand il y a des problèmes, on appelle l’ UNTM, on appelle le Patronat, et l’UNTM et le Gouvernement se réunissent, le Patronat est là…..On ne sait plus quel rôle nous devons jouer. Nous, aujourd’hui nous allons engager des réflexions pour définir le rôle optimal que le CNPM doit jouer. Et ceci ne peut se faire sans votre concours et contributions », telle a été la proposition émise par le président du CNPM Diadié dit Amadou Sankaré lors de cette visite de courtoisie et d’échanges sur leur future relation que les deux parties veulent fructueuse.

Par ailleurs Monsieur Sankaré estime que leurs deux structures devraient revoir leur façon de travailler, et leur ancrage afin de mieux coordonner leurs actions.

Le S-G de l’UNTM, Yacouba Katilé et ses camarades se sont réjouis de la démarche et des propositions émises par le président du CNPM. Pour Yacouba Katilé ces propositions vont permettre de mieux appréhender le monde du travail.

Une visité appréciée à sa valeur par le S-G de la plus grande centrale syndicale, qui a déploré les relations jusque- là entretenues entre leurs deux organisations.

« Le rapport CNPM/ UNTM n’avait pas beaucoup d’élan » dira-t-il. Soulignant la nécessité pour leur trio : pouvoir public/ employeurs et travailleurs d’accorder leur violon pour la bonne marche du monde du travail, Yacouba Katilé, a vivement salué l’idée de la mise en place d’un cadre d’échange (CNPM/ UNTM) . Pour lui, ils peuvent être de bons conseils pour le gouvernement en vue de mieux baliser le terrain entre gouvernement, employeurs et travailleurs.

Encouragé de se voir une vision commune, le président du CNPM a réaffirmé l’entière disponibilité de l’organisation patronale à œuvrer de concert avec l’UNTM pour établir de meilleures relations entre l’Etat et les travailleurs mais surtout entre employés et employeurs.

« Nous allons faire en sorte que toutes les entreprises aient leur RSE (responsabilité sociale de l’entreprise), que le problème de l’employé soit saisi par l’entreprise comme une grande priorité qu’elle se doit de résoudre » a-t-il conclu.

