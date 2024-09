Lutte contre l’insécurité à Bamako : 7 marchés à bétail fermés par le Gouverneur

Face à la situation sécuritaire préoccupante et de plus en plus alarmante, le gouverneur du District de Bamako, Abdoulaye Coulibaly, a ordonné la fermeture de 7 marchés à bétail de la capitale. C’est la teneur de la décision N° 1311/GDB-CAB rendue publique, le jeudi 19 septembre dernier. Une décision, intervenue 48 heures après l’attaque contre l’école de gendarmerie de Faladié, figure au nombre des réponses à une insécurité grandissante à Bamako. Les autorités ont jugé opportun de fermer lesdits marchés à bétail communément appelés ‘’Garabal’ pour des raisons dite ‘’d’ordre public’’. Ils sont au nombre de 7 au total, à savoir : les marchés à bétail de Lafiabougou Koda, Sabalibougou, Faladié Solola et de la Zone Aéroportuaire, Niamana, de Djélibougou et de la Zone Industrielle.

Lors de son passage à la télévision nationale, le Gouverneur indiquera que sa décision résulte de réflexions en cours autour de la question depuis des années et qu’elle se justifie par un contexte sécuritaire exacerbé par les attaques terroristes. Il paraissait donc important, à ses yeux, que les autorités prennent cette mesure de fermeture desdits marchés à bétail de la capitale dans le cadre du renforcement de la situation sécuritaire du District. Et s’assurer que de nouveaux sites seront aménagés et équipés en périphérie de la ville. Allusion est faite à Sanakoroba, Zantiguila, Kati-Draal, les routes de Koulikoro et de Guinée, entre autres.

Lors de leur entrevue avec le ministre de tutelle sur le sujet, les acteurs du secteur, par la voix du président de l’inter-profession bétail-Viande, Mahamadou Diallo, se sont montrés assez réceptifs en affichant une adhésion à ces alternatives. Il se sont dits notamment prêts à aller occuper les nouveaux sites s’ils étaient mis à leurs dispositions par les autorités. Ils demandent toutefois du temps afin de mieux organiser leur transfert.

Aly Poudiougou

