Le directeur régional de l’UNFPA pour les régions de l’Afrique de l’ouest et du centre, Monsieur Mabingué Ngom est au Mali pour participer au forum de Bamako qui se tient du 20 au 22 février dans la capitale. Une rencontre qui réunit décideurs, politiques, chercheurs et autres acteurs de la société civile pour débattre des enjeux du développement de l’Afrique. Le thème de cette 20ème édition est « Quelle Afrique à l’horizon 2040 », les débats vont porter sur les enjeux du développement durable face aux défis démographiques, technologiques, sécuritaires et climatiques.

Sur place le directeur régional de l’UNFPA Monsieur Ngom profite de sa présence à Bamako pour mener des plaidoyers en faveur du dividende démographique. Solidaire au Mali, Mabingue Ngom estime que la solution malienne réside dans l’investissement dans sa jeunesse. En effet, le Mali avec une jeunesse mieux soutenue, structurée et en bonne santé peut retrouver sa paix et booster son émergence. Le forum de Bamako est donc le cadre propice pour le leader du dividende démographique et l’ami des jeunes monsieur Mabingue Ngom de rallier les hautes autorités à sa vision.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

