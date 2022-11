L’équipementier Malamine Koné-Airness, parrain depuis des années du Mois de la Solidarité, a animé un point de presse dimanche dernier.

Le parrain du Mois de la Solidarité en 2009, Malamine Koné a signé son grand retour cette année dans la sphère de l’humanitaire. Cette année, il a fait des dons aux veuves militaires, aux déplacées de Sénou et à plusieurs centres d’accueil et de prise en charge de démunis. Le promoteur de la marque Airness a aussi parrainé 2 coupes (basket-ball et football), Airness-Challenge et une soirée gala (trophée des initiatives).

A la conférence de presse qui annonçait la soirée des humanitaires dénommée « trophée des initiatives », dédiée aux acteurs humanitaires et aux associations, Malamine Koné a dit que ce qu’il fait, il le fait « avec le cœur ». « Le cœur, ne connait pas de prix. Le cœur la valeur ». Il ajoute qu’il n’a aucune ambition politique, aucun calcul derrière son engagement humanitaire. « Je fais partie de ceux qui combattent la politique alimentaire », réplique-t-il pour ajouter : « Je ne profiterais jamais de la misère de quelqu’un pour faire la politique ».

Le Mois de la Solidarité chez Airness a été aussi marqué par des activités sportives conduites par Aldjouma Yattara dit Yatt-Airness pour le football et Mamadou Boubel Konaté pour le basket-ball. Au football, le dimanche la finale a opposé la Commune IV qui remporte la coupe par 2 buts à 0 contre la Commune VI. Basket-ball, c’est KFC qui a battu Djoliba 20 contre 12. Pour les deux gagnants, chaque équipe a reçu 1 million de F CFA et 500 000 F CFA pour les deuxièmes.

Malamine Koné compte élargir les compétitions au niveau national de Kayes à Kidal. « Je ne veux l’exclusion de personne », a exigé le parrain. La compétition sera organisée de sorte que l’équipe gagnante bénéficie d’un projet d’utilité publique pour sa région, sa commune ou son quartier. Malamine s’engage à financer le projet que l’équipe présentera en plus de la valeur de la coupe.

Pour la soirée, 12 humanitaires ont été distingués. Un prix spécial a été décerné également. Ces actions ont pour but d’encourager les acteurs du social et de l’humanitaire à persévérer dans leurs actions. « La solidarité est souvent la solution pour empêcher certaines personnes de tomber dans l’extrémisme violent », a conclu, Malamine Koné.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :