Mali : 50 personnes déplacées internes et leurs communautés hôtes vulnérables outillées en embouche et en savonnerie par l’ONG TDA

Le siège du Développement social de la commune VI du district de Bamako a servi de cadre à la cérémonie de lancement des activités du projet « Renforcement des capacités entrepreneuriales de 50 personnes déplacées internes et leurs communautés hôtes vulnérables en embouche ainsi que le perfectionnement de 10 femmes en savonnerie dans les communes V et VI du district de Bamako ». C’était le mardi 22 août et placée sous l’égide de Aminata Diakité, représentante du maire de la commune VI.

Financé par la coopération allemande (GIZ) d’un montant de 5,6 millions de FCFA, le projet « Renforcement des capacités entrepreneuriales de 50 personnes déplacées internes et leurs communautés hôtes vulnérables en embouche ainsi que le perfectionnement de 10 femmes en savonnerie dans les communes V et VI du district de Bamako » est mise en œuvre par l’ONG Terre Douce d’Afrique (TDA). Son objectif est de permettre aux déplacés internes et leurs communautés hôtes d’avoir une source génératrice de revenu, a expliqué Amadou Sogoba, coordinateur de l’ONG TDA.

D’une durée de six mois (de juillet à décembre 2023), le projet, selon Aminata Diakité, représentante du maire de la commune VI, vise l’insertion socioéconomique des déplacés et soulager la charge des communautés hôtes. Elle a profité de l’occasion pour remercier l’ONG TDA pour, dit-elle, cette belle initiative de renforcement des capacités des déplacés internes.

C’est la 2e fois que l’ONG TDA intervient auprès des déplacés internes, a rappelé Tiémoko Traoré, chargé des personnes déplacées internes (PDI) au Développement social de la commune VI. Il a invité les déplacés internes à travailler durement pour atteindre les résultats escomptés. Au nom des bénéficiaires, Labasse Dicko se dit très content. Puisque le projet, selon lui, va permettre aux bénéficiaires d’avoir des activités génératrices de revenu.

A rappeler que les lieux d’interventions sont : Garantiguibougou en Commune V, Niamana et Faladié en commune VI et le site des déplacés de Tintinbougou dans la commune de Baguineda. Pour ce cas précis, les bénéficiaires étaient logés au site des déplacés de Faldaié au moment du lancement du projet.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :