L’Amical des Anciens et Sympathisants de l’Union des Elèves et Etudiants du Mali (Amsuneem), continue de porter son soutien à l’école malienne. Dans le cadre de la lutte contre Covid-19, l’amical a fait des dons à plusieurs lycées et autres structures publiques à Bamako.

La dernière étape de distribution de kits et matériels de lutte et de protection contre la Covid-19 a eu lieu la semaine dernière à Bamako sur la rive gauche. Il s’agissait à l’Amsuneem d’acheminer des kits et matériels offerts par le ministère de la Santé et du Développement social à une dizaine de lycées et d’autres structures publiques.

Après 1ère et la 2ème phase, la 3ème a connu son départ dans l’enceinte de la Pyramide du Souvenir sur la rive droite. C’était en présence des représentants des ministères de la Santé et aussi de l’Economie et des Finances. Un cortège de motos tricycles qui transportaient des matériels de protection contre la Covid-19. Des matériels de lavage de main, du savon, de l’eau de javel, des masques entre autres. Tous destinés à des écoles à Bozola, des lycées techniques et Bah Aminata Diallo, l’Ecica, la Maison des enseignants et aussi la Maison centrale d’arrêt.

Selon le président de l’Amsuneem, Elhadj Seydou Patrice Dembélé, malgré le cas zéro de Covid-19 que nous vivons souvent maintenant, il ne faut pas baisser les bras. « La Covid-19 existe toujours et elle tue silencieusement », a-t-il rappelé pour inviter tout le monde à hausser le garde contre la Covid-19. Il fait souvenir des mesures barrières, la distance obligatoire et aussi le lavage et la désinfection des mains après certains usages.

Le président Elhadj Seydou Patrice a remercié le ministère de la Santé pour ce don et aussi les ministères des Finances. « La Covid-19 tue, tuons-la », dit-il avant de siffler le départ de la délégation de la Pyramide vers les écoles citées.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :