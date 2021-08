Mali: rassemblement de soutien au rappeur Dr Keb et à ses accompagnateurs

De nombreux artistes maliens et des mélomanes ont assisté à la conférence de presse de la cellule de crise créée pour soutenir les trois musiciens portés disparus depuis environ une semaine dans le nord du Mali : Dr Keb, Dr Bacozy et Dr Alouss.

Ce point presse est destiné à témoigner de notre douleur et à montrer notre soutien à la famille et aux proches de « nos trois amis disparus », explique Oumy Haïdra, membre de la cellule de crise.

Le rappeur Dr Keb et ses deux accompagnateurs n’ont plus donné signé de vie depuis précisément le 29 juillet dernier. Ils étaient alors en tournée dans le nord et le centre du Mali pour chanter la paix et la réconciliation.