L’association pour la valorisation de la culture Mianga « Ensemble pour le Mamala » est venue remercier le Directeur Général de la Caisse Malienne de Sécurité sociale, Ichaka KONE, pour son soutien de son organisme dans ses activités.

« Pour le Mamala » dont l’idée est née de la volonté de la communauté Mianga composée de soixante-huit (68) communes avec le soutien indéfectible des chefs de villages se donne pour vocation d’accompagner les autorités de la transition dans leurs actions de refondation d’un Mali nouveau.

La délégation composée de trois personnes comprenait le président, Kouloussama Goïta, Moussa Daou, secrétaire général et le trésorier adjoint, Adama Dembélé, a exprimé les remerciements des membres de l’association, plus particulièrement les pensionnés de la CMSS résidant dans les Communes et villages du Mamala à l’équipe de direction et à l’ensemble du personnel de la CMSS pour le partenariat entre l’organisme de protection sociale et le Mamala.

Le président Kouloussama a félicité, au nom des pensionnés de la CMSS résidant dans la Mamala pour du travail que la CMSS abat chaque jour pour le bien-être de ses pensionnés, en témoigne la rencontre périodique avec les personnes du 3e âge et le paiement régulier de leur pension. Ce qui fait aujourd’hui de la CMSS, une référence, un cas d’école. Le DG Ichaka KONE souligna qu’il est heureux d’entendre dire que les pensionnés du Mamala à l’instar de ceux de tout le Mali sont satisfaits du paiement régulier et à temps des pensions. Et d’ajouter que cette bonne gestion de la CMSS qui s’inscrit dans la vision de la Transition consistant à amener le Mali encore plus loin est l’œuvre de l’ensemble de son personnel, car à la « CMSS, tant qu’il sera question du Mali, les travailleurs sont déterminés à laisser un héritage digne à la postérité du pays ».

C’est dans cette atmosphère conviviale que les hôtes du DG ont pris congé de lui.

Fatoumata Mah Thiam KONE, CCOM-RP/CMSS.

Commentaires via Facebook :