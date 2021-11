Les dirigeants de CIFA BOURSE, société spécialisée en conseil aux opérations financières sur les marchés de capitaux, interviendront lors d’une conférence internationale portant sur les « Marchés de capitaux : Un levier pour l’émergence de l’Afrique » qui aura lieu le mardi 23 novembre 2021 à l’hôtel Pullman de la ville d’Abidjan (Côte d’Ivoire), principale Place financière de la zone UEMOA (Union économique monétaire ouest africaine). Lamine BANE, Directeur Général de CIFA BOURSE et l’ancien ministre malien, Habib OUANE, membre de ladite société apporteront leurs réflexions et leur expertise sur le marché des capitaux en Afrique lors des panels qui seront animés par des experts internationaux de plusieurs places boursières africaines et mondiales. Ces informations ont été données par la Compagnie d’ingénierie financière et d’assistance en bourse (CIFA BOURSE) à travers un communiqué dont nous avons la copie.

Selon le Directeur Général de CIFA BOURSE, Lamine BANE « Le marché des capitaux constitue un puissant levier pour l’émergence de l’Afrique puisqu’il propose des instruments de financement supplémentaires pour les entreprises et les économies de nos États. Cependant, il est indispensable pour nos Etats de dégager une vraie vision pour placer les marchés de capitaux au cœur du dispositif de financement de nos économies à travers une réflexion multiforme et un changement de paradigme au niveau macroéconomique, au niveau des entreprises et des investisseurs pour assurer une diversification des modes de financement. Cela permettra de mieux positionner les marchés de capitaux en tant que réels leviers de croissance. C’est en cela que nous accompagnons les Etats, les entreprises et les investisseurs/épargnants en termes d’appuis et conseils dans les différents types d’opérations de marché…». Fort de son expertise, indique le communiqué, CIFA BOURSE se positionne, entre autres, sur l’importance de la Place de Bamako et entend y développer une forte culture financière en relation avec les marchés financiers. « Nous avons l’intention de proposer des produits innovants dans le domaine du financement tels que les obligations vertes, la finance islamique, la liste n’est pas exhaustive afin de faciliter l’adéquation entre l’offre de crédit et la demande, dans la perspective d’une reprise de la croissance de l’activité économique. Je pense en l’occurrence à la titrisation des prêts aux PME (Petites et moyennes entreprises) détenus par les banques via les Collateralized Loan Obligations(CLO) que CIFA BOURSE souhaite développer sur la place financière de l’UMOA », révèle le communiqué rendu public par CIFA BOURSE.

Au cours de cette conférence internationale qui se tiendra ce mardi 23 novembre 2021 à Abidjan en Côte d’Ivoire, plusieurs thématiques seront développées par les experts. Parmi ces thématiques, nous pouvons citer entre autres : Cartographie du marché des capitaux en Afrique ; Quelle feuille de route pour un marché de capitaux dynamique et performant ? Rendre au marché son attractivité, oui mais comment ? Entre profondeur et liquidité ; Comment réussir le décroisement entre les banques et les marchés de capitaux ? La fiscalité face au défi de l’harmonisation. Deux experts maliens figurent parmi les panelistes. Il s’agit du Directeur Général de CIFA BOURSE, Lamine BANE, et de l’ancien ministre de l’Energie et de l’Eau du Mali en 2011/2012, Habib Ouane, Docteur en Sciences Économiques (Paris), diplômé de Sciences Po (Paris), membres de la CIFA BOURSE.

Aguibou Sogodogo

