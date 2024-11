Mme Mariam Coulibaly est entrain de tisser sa toile dans le monde la transformation des produits agroalimentaires du Mali. Titulaire d’un BT2 en gestion commerciale, elle s’est spécialisée depuis une dizaine d’années dans la production et la vente de produits alimentaires secs et conservés comme le djouka, poivre, fonio, piment, laurier et soumbala…

Aujourd’hui, il est extrêmement rare de se rendre dans deux ou trois supermarchés sans repérer un produit de la société B-H Distribution, une entreprise créée par Mme Mariam Coulibaly et qui intervient dans la production et la vente des produits alimentaires secs et conservés comme le djouka, poivre, fonio, piment, laurier et soumbala…

Mme Mariam Coulibaly a été toujours passionnée par l’entrepreneuriat et aujourd’hui elle a pu tracer son propre chemin. Relatant son parcours, Mme Mariam Coulibaly de rappeler qu’elle a été salariée pendant plus de 10 ans dans les grandes sociétés au Mali avant de créer sa propre société B-H Distribution qui évolue dans la production et la vente des produits alimentaires secs et conservés. “J’ai toujours voulu créer quelque chose de spécial pour moi. C’est pourquoi j’avais d’abord essayé de lancer des projets en étant salariée mais ça n’a pas marché. J’ai subi beaucoup de pertes financières. Finalement, j’ai décidé de démissionner de mon poste pour me consacrer à l’entrepreneuriat et depuis lors mon projet fonctionne à plein régime. J’emploie plus de 20 personnes aujourd’hui et mon objectif est de bâtir une marque internationale des produits alimentaires au Mali”, précise-t-elle.

De nos jours, en plus du Mali, les produits de Mariam sont prisés dans plusieurs pays africains mais surtout en Europe plus particulièrement en Italie et en France.

“Nous recevons de nombreuses commandes en provenance d’Europe sauf que c’est les frais de transport qui coûtent excessivement chers comparativement au produit. C’est pourquoi nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que nos clients européens puissent avoir nos produits sur place à un prix abordable”, promet la patronne de B-H Distribution.

Elle ajoute qu’elle est à pied d’œuvre pour faire en sorte que le nombre de leurs propres magasins passe de deux à plusieurs dans un proche avenir. Pour l’heure, Mme Mariam Coulibaly continue d’être citée comme une entrepreneure modèle au Mali au regard de son parcours et sa contribution à la lutte contre le chômage.

K. Théra

Commentaires via Facebook :