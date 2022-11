L’Association de lutte contre la pauvreté et pour la protection de l’environnement (AICPPE) finance 150 bourses pour des étudiants maliens disposés à fréquenter l’Institut Supérieur Polytechnique Panafricain de Bamako ( ISPP). Le vendredi 25 novembre 2022 les responsables des deux structures ont animé une conférence pour annoncer la nouvelle.

L’éducation est le socle du développement durable de tout pays, elle relève de la sphère des droits fondamentaux, et investir dans la jeunesse à un moment difficile de notre pays, est gage de patriotisme et de générosité. Une générosité portée par l’AICPPE qui a décidé de contribuer à hauteur de 50% aux frais scolaires de 150 étudiants à l’ISPP. Selon le président de l’AICPPE, Moussa Traoré dit Bill, ces bourses servent non seulement à accompagner les bénéficiaires pendant leur cursus académique mais surtout soutenir les parents d’élèves dans les charges scolaires des enfants. En permettant aux étudiants d’accéder à une éducation de qualité, l’ AICPPE soutient ainsi les efforts de l’Etat et des parents dans l’apprentissage des étudiants du Mali. Les bénéficiaires auront la possibilité de s’inscrire dans les filières suivantes à l’ISPP : Déclarant – Transit en Douane; Audit et Contrôle de Gestion ; Commerce International ; Communication d’Entreprise ; Finance et Comptabilité ; Gestion Logistique et Transport ; Gestion d’Entreprise et d’Administrations ; Gestion de Projets ; Gestion des Ressources Humaines ; Journalisme ; Marketing – communication ; Réseaux et télécommunication; Secrétariat ; Assistant de gestion. Pour le directeur de l’ISPP, Kamgue Kamga Romaric , l’ acte posé par l’AICPPE mérite d’être glorifié mais surtout imiter par d’autre car il est d’une grande contribuer à l’école malienne singulièrement aux jeunes.

Rappelons l’ AICPPE n’est pas à sa première action d’appui aux communautés. En effet, elle a son actif plusieurs actions de développement à ne citer 4000kits scolaires distribués aux enfants ; des investissements en faveur des personnes handicapées

; le financement des activités génératrices de revenu au bénéfice de 2000 femmes ; des actions en faveur de la protection de l’environnement ( reboisement d’espace vert) etc.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

