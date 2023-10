Mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion : Le Directeur général de la CMSS désigné parrain de la 1ère semaine à Ségou

Après le lancement officiel du mois de la Solidarité et de lutte contre l’exclusion par le président de la transition, Colonel Assimi Goïta, la région de Ségou a désigné le Directeur général de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS), parrain de la 1ère semaine dédiée aux personnes âgées.

Personnalité très modeste, de par sa fonction à la Direction générale de la CMSS, l’établissement qui s’occupe de la gestion de la pension des fonctionnaires de l’Etat, des Collectivités, des militaires et des parlementaires, Ichaka Koné est en contact permanent avec les personnes du 3e âge pour lesquelles il voue un grand respect. Le choix de sa personne pour parrainer la semaine dédiée à ces personnes âgées n’est donc pas fortuit dans la mesure où il a été désigné à l’unanimité par la commission d’organisation du mois au niveau régional.

Pour le Directeur général Ichaka Koné, le mois de la Solidarité, hautement humanitaire, est une symbolique en République du Mali caractérisée par des donations aux personnes âgées pour valoriser davantage l’un des aspects de nos valeurs sociétales : la gérontocratie ! Rappelons que le Directeur général de l’INPS, Ousmane Karim Coulibaly, a été désigné parrain du mois de la même région. Pour le gouverneur de Ségou, Contrôleur Général de police, Alassane Traoré, le choix des deux personnalités (Ichaka Koné et Ousmane Karim Coulibaly, tous deux natifs de la capitale du Balanzan), s’explique par leur dévouement au quotidien pour le développement de la région.

L’un des temps forts de ce lancement fut la donation de vivres et non vivres à trois doyens de trois quartiers de Ségou. Il s’agit de Fatoumata Coulibaly (102 ans) résidant à Pelengana ; Bah Mountaga Coulibaly (97 ans) à Sokola Kônô et Dramane Coulibaly (96 ans) du quartier Sébougou. Les heureux récipiendaires se sont réjouis de cette visite en remerciant les donateurs des cadeaux et formulé des vœux pour le pays. Aux côtés du DG, Ichaka Koné pour la première semaine, les trois autres semaines seront parrainées respectivement par Daouda Kéita dit Palmer, artiste chanteur ; Sidy Doucouré et Moussa Tangara, PDG d’Air Niono, tous natifs de la région de Ségou !

La Rédaction

Avec CCOM- RP/CMSS

Commentaires via Facebook :