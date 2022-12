Dans le cadre de la 27e Edition du mois de la Solidarité et de lutte contre l’Exclusion, le Président du Conseil Economique, Social et Culturel, Monsieur Yacouba KATILE, a rendu visite à la doyenne d’âge de la commune I du district de Bamako, Mme Aminata TRAORE résidant à Boulkassoumbougou, le mardi 13 décembre 2022.

Du haut de ses 108 ans, Mme Aminata TRAORE affiche une très bonne mine. Légèrement édentée, certainement à cause du poids de la vieillesse, la plus âgée de la commune I , apparaît pour autant , très lucide et joviale .

C’est vers 9 heures trente minutes que le Président du CESC, M.Yacouba KATILE, accompagné par le Maire de la Commune I du district de Bamako, M. Oumarou TOGO, de la Directrice Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire, Mme Maïmouna FAMATA, est arrivé au domicile de la doyenne d’âge de la commune I. Le Président KATILE n’est pas venu les mains vides.

Il a remis au nom du Président de la Transition et du Gouvernement, une enveloppe symbolique et un lot de cadeaux composé entre autres de couverture, de tapis de prières et de chapelet à Mme Aminata TRAORE. « Si ailleurs, les personnes de troisième âge sont conduites dans les maisons de retraite, ici nous nous occupons d’elles en conformité avec nos valeurs sociétales », a rappelé le Président du CESC. Il n’a pas manqué de demander la pérennisation de telle initiative. M. KATILE a invité Mme Aminata TRAORE à formuler des bénédictions pour le Mali.

En retour, la plus âgée de la commune I, a exprimé toute sa joie d’accueillir les autorités. Toute chose qui constitue selon elle, une marque d’attention à son égard. Mme TRAORE a formulé des vœux pour la stabilité sociopolitique et sécuritaire du Mali. Elle a émis le souhait ardent de recevoir la délégation lors des prochaines éditions.

Il faut souligner que la doyenne d’âge de la commune I est entourée de cinq enfants et 32 petits enfants.

Baba Cisse

