Mois de la Solidarité : Mme Bouaré Fily Sissoko, la plus âgée des pensionnaires de Bollé-Femmes

Quoiqu’en conflit avec la loi, le Mois d’octobre, consacré chez nous à la solidarité et à la lutte contre l’exclusion, devrait être l’occasion pour tous d’avoir une pensée émue pour ceux qui sont présentement privés de leur liberté.

A la faveur de la Semaine dédiée aux personnes âgées, il nous est revenu que Mme Bouaré Fily Sissoko, en détention provisoire depuis bientôt 2 ans à la prison pour femmes, dans le cadre de l’instruction de l’affaire dite de l’avion présidentiel et des équipements militaires, est la doyenne d’âge des pensionnaires de Bollé. L’ancienne ministre de l’Economie et des Finances, selon nos informations, est aujourd’hui âgée de 67 ans et attend toujours d’être jugée. Si Mme Bouaré avait la possibilité d’obtenir la liberté provisoire, moyennant le paiement d’une caution de 500 millions de F CFA, elle s’y est toujours refusée, clamant son innocence et surtout justifiant qu’un fonctionnaire malien qui a vécu à son niveau réel ne saurait expliquer la provenance d’un tel montant.

L’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga (paix à son âme) et l’ancien directeur de cabinet d’IBK puis ministre de la Communication sous le président IBK, Mahamadou Camara, sont également cités dans le dossier. Si les poursuites sont éteintes pour l’ancien chef de gouvernement pour cause de décès, Camara, homme d’affaires, a versé le montant de la caution de 500 millions de F CFA pour obtenir la liberté provisoire.

Dans le cadre de l’humanisation en milieu carcéral, le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme gagnerait en sympathie en organisant des activités spéciales Mois de la solidarité dans les lieux de détention et boosterait ainsi l’action du département de la Santé et du Développement social. Solidarité gouvernementale oblige !

El Hadj A.B. HAIDARA

