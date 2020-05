Le patron de la Fondation Volontaires d’Afrique, l’opérateur économique, Samba Bathily, vient à nouveau d’exprimer son élan de solidarité en faveur de plusieurs associations maliennes, dont la Maison de la presse, en faisant dons de vivres et de kits sanitaires pour une valeur 50 millions FCFA.

-Maliweb.net- C’est ce mois béni de ramadan marqué par la pandémie du COVID-19, où nombreux ménages peinent à assurer les trois repas de la journée, que le président de la Fondation Volontaires d’Afrique a choisi pour manifester sa solidarité à l’endroit de plusieurs corporations et de plusieurs couches du pays. Ainsi, le vendredi dernier, c’est une série de distribution de dons vivres et de kits sanitaires que Samba Bathily a opéré à travers la ville de Bamako.

La première bénéficiaire est la presse, qui, à travers la Maison de la presse, a reçu 10 tonnes de vivres dont 5 tonnes de sucre, 5 tonnes de riz et d’importants kits sanitaires dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. La donation réceptionnée par le président de la maison de la presse et ses adjoints et les représentants des faitières de presse a été apprécié à juste valeur. « C’est la première fois que la presse reçoit un don de telle quantité. Nous saluons l’œuvre de la Fondation Volontaires d’Afrique. Les kits serviront à protéger la presse dans l’exercice de son métier contre le COVID-19. Et nous avons espoir que d’autres vont emboîter le pas de Monsieur Samba Bathily », a déclaré le porte parole de la presse, Alexis Kalambry qui promet que les dons seront distribués équitablement aux associations de presse.

En suite, le généreux donateur et sa délégation ont mis le cap sur l’Ambassade du Niger, où en réponse à l’appel du diplomate Mamoudou Moumini, ils ont distribué 2 tonnes de sucres et de riz, 10 sacs de lait et 3 500 masques aux 406 nigériens piégés au Mali à cause de la fermeture de frontières. Cette œuvre de charité a été appréciée par l’Ambassadeur du Niger qui soutient que « se sont les africains qui viennent en aide à d’autres africains en détresse ».

Pareil pour la FENASCOM, l’association des sages femmes du Mali, le centre Nelson Mandela qui ont tous bénéficié des tonnes de vivres, des kits sanitaires composés des gels hydro-alcoolique, les masques, les dispositifs de lavages de mains, des thermos flash et d’appareils de purification d’eau. S’y ajoute à l’identification des structures sanitaires pour l’installation des équipements sanitaire et de télé médecines solaires. L’ensemble de ces dons destinés à la prise en charge des enfants des femmes en détention et des femmes en difficulté.

Le généreux donateur, Samba Bathily indique que ces dons sont destinés à soutenir certaines corporations et les couches les plus vulnérables en cette période difficile. Des actions de solidarité qui s’inscrivent, selon lui, dans le cadre du mois de Ramadan et la lutte contre de la pandémie du Covid19. A l’en croire, dans les prochains jours, il se rendra dans un département ministériel dans le cadre des actions de solidarité de la Fondation volontaires d’Afrique, où une enveloppe de 600 millions FCFA d’aide sera mis à la disposition de 12 pays africains (50 millions FCFA par pays) dont le Mali.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

