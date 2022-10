Le mois d’octobre de chaque année au Mali est consacré « mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion ». Cela pour maintenir et renforcer les valeurs de solidarité qu’incarne notre pays. Et depuis des années certaines entreprises privées comme Moov Africa Malitel, répondent présent pour accompagner l’Etat malien dans les activités de solidarité et d’entraide de ce mois.

Le Mois de solidarité et de lutte contre l’exclusion constitue depuis de nombreuses années pour l’Etat de mettre en valeur certains vertus qui caractérisent le vivre ensemble dans notre pays, notamment la solidarité envers des couches vulnérables (les personnes vivant avec handicap, les personnes âgées et les réfugiés internes). Lesquelles bénéficieront d’une attention particulière de la part de l’Etat et de ses partenaires dans le cadre de ce mois spécial. Et à chaque édition, une commission est mise en place par le gouvernement pour mener à bien les activités de ce mois.

Chaque année durant ce mois de solidarité, des individus, organisations et société de la place accroissent des actions de bienfaisance à l’endroit ces couches de la population sous l’égide de la Commission nationale mise en place à cet effet. Et ce, au travers des donations de diverses natures et actions à grande portée humaniste. Dans cette dynamique Moov Africa Malitel, l’opérateur global de téléphonie mobile joue pleinement son rôle aux côtés du Gouvernement. Pour preuve, à la faveur de l’édition 2021, lors de la 26ème édition du Mois de Solidarité, cet opérateur a perpétué la tradition, en faisant des dons à hauteur de Cent dix millions sept cent vingt-neuf mille six cent francs CFA (110.729.600 FCFA) au bénéfice des couches vulnérables, établissements scolaires, lieux de culte et centres de santé. Au nombre desquels on peut citer des dons composés des kits scolaires aux enfants, des équipements pour trois centres de santé communautaire, des moustiquaires et des matelas pour UMAV, des tricycles à la fédération des handicapés, des vivres pour plusieurs associations d’accueil et d’aide à l’enfance etc. Tout cela pour témoigner son attachement aux valeurs de la solidarité que le Mali incarne.

En matière d’actions de solidarité, l’opérateur Moov Africa Malitel en est une référence incontestable. Car il répond toujours présent.

Adama Tounkara