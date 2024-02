Un appel et des recommandations faites aux jeunes

Les responsables du Mouvement génération engagée (MGE) étaient le vendredi dernier face aux hommes de médias à la Maison de la presse. Présentation dudit mouvement, de son plan d’actions stratégiques pour 2024 étaient, entre autres, points inscrits à l’ordre du jour de cette rencontre.

Membres du Mouvement génération engagée (MGE), partenaires et hommes de médias ont massivement fait le déplacement pour cette rencontre présidée par Moctar Ousmane Sy, président de cette organisation. Premier à intervenir, le 1er vice-président du Mouvement génération engagée, Mamedi Soboa Théra, a rappelé que cela fait deux ans que leur regroupement a été porté sur les fonts baptismaux et est composé de femmes et d’hommes ayant compris la nécessité de s’engager, en passant de la réflexion à l’action, en portant des idéaux politiques et citoyens clairs, porteurs d’espoir et ramenant l’engagement politique et l’engagement citoyen aux sens nobles du termes au service exclusif du progrès nos populations. Il a surtout insisté sur l’importance de ce point de presse pour dévoiler les axes du plan d’actions stratégique de leur organisation, les défis à relever et les orientations sur les questions fondamentales, surtout faire des recommandations et lancer un appel à la jeunesse de notre pays.

Son intervention fut suivie par celle du responsable communication du MGE, Gaoussou Ousmane Diallo, qui a soutenu que le MGE s’est donné pour missions de réunir les compétences de l’intérieur du pays et de la diaspora malienne dans le cadre d’une réflexion globale et d’actions structurées autour de plusieurs thématiques pour transformer positivement la société malienne et apporter des pistes de solutions endogènes aux problèmes nationaux.

A cet effet, le Mouvement travaille, selon lui, à la définition d’un projet politique et veille à sa mise en œuvre en étant à la fois dans l’action et dans la veille citoyenne, proposer un plan d’actions de reconstruction de l’Etat par des réflexions et des actions dans plusieurs domaines.

Les activités majeures pour 2024

S’agissant du plan d’action pour 2024, Zeinaba Narabène, responsable programme du Mouvement de poursuivre que plusieurs activités sont au programme. Il s’agit, entre autres, de la tenue d’une tenue assemblée générale (AG) pour discuter des objectifs, évaluer les progrès et favoriser la transparence et la participation.

La deuxième activité a trait au renforcement des capacités des membres, notamment à travers l’organisation de six sessions de formation en 2024 pour développer les compétences et renforcer l’expertise des membres, de la mise en place des comités locaux : poursuivre la mise en place des comités locaux pour promouvoir une action locale cohérente et permettre une implication étendue. S’y ajoutent la tenue de retraite stratégique annuelle à Markala, l’organisation d’un forum sur l’entrepreneuriat, d’un forum national sur l’étudiant malien et d’activités sportives… La troisième et la dernière activité porte, selon la responsable programme du Mouvement génération engagée, sur la rencontre avec des aînés pour permettre aux jeunes générations de mieux comprendre les enjeux et les défis auxquels le pays est confronté, en écoutant les expériences et leurs conseils.

Recommandations et appel à la jeunesse

L’occasion était opportune pour le Mouvement génération engagé pour appeler à l’union sacrée autour des Forces armées maliennes (FAMa) pour la défense et la préservation de l’intégrité du pays.

“Le Mouvement Génération engagée tient à exprimer sa reconnaissance et son soutien envers nos FAMa, qui assurent avec courage, dévouement et professionnalisme la défense de l’intégrité territoriale, face aux menaces terroristes, aux conflits armés, aux trafics illicites…” s’est félicité le vice-président Mamadi Soboa Théra. Il a aussi passé au peigne fin les défis démographiques, humanitaires, économiques, sécuritaires auquel notre pays est confronté, formulé des recommandations et adressé un message à la jeunesse malienne. Ainsi pour favoriser l’émergence d’une démocratie solide et la construction d’un Etat de droit, le MGE recommande aux jeunes du Mali de s’informer davantage sur les enjeux politiques, économiques, sociaux et environnementaux du Mali, en utilisant des sources d’information fiables et diversifiées, comme les journaux, les sites web, les rapports officiels.

Le MGE appelle les jeunes à exercer leur droit de vote, en s’inscrivant sur les listes électorales, en se renseignant sur les candidats et les programmes, en participant aux campagnes électorales, en observant le déroulement des scrutins, en respectant les résultats. Il exhorte la couche juvénile à s’impliquer dans la vie publique, en rejoignant des partis politiques, des associations, des syndicats, des mouvements citoyens, qui défendent l’intérêt général et qui portent des idées de construction nationale ; de contrôler de manière bienveillante de l’action des autorités, en exigeant la transparence, la rédevabilité et à s’engager pour la lutte contre la corruption et l’impunité, le clientélisme et le népotisme.

S’engager pour le Mali

“Chers jeunes du Mali, vous êtes l’espoir, la force et l’avenir de notre pays. Vous avez le pouvoir de changer les choses, de faire la différence, de contribuer à la sécurité et au développement du Mali. Nous vous invitons à vous engager pour le Mali, à prendre votre destin en main, à être des acteurs et les bénéficiaires du changement.

S’engager pour le Mali, c’est s’engager pour la démocratie et la construction d’un Etat de droit, en respectant les règles du jeu démocratique, en exerçant votre droit de vote, en vous impliquant dans la vie publique, en contrôlant l’action des autorités, etc. S’engager pour le développement du pays, en vous informant, en vous formant, en créant des entreprises, en innovant, en payant vos impôts, en participant aux programmes de développement”, a invité le vice-président.

Il a ajouté que s’engager pour le Mali, que c’est s’engager pour la collaboration avec les autorités, dans une posture proactive et constructive, en faisant des propositions, en exprimant vos besoins, vos attentes, vos critiques, etc., en utilisant les voies légales et pacifiques, en respectant les institutions, les lois et les droits de l’Homme, etc.

Il a demandé aux jeunes à s’engager pour la responsabilité, le respect et l’incarnation des valeurs patriotiques, éthiques et morales, en étant honnête, intègre, loyal, solidaire, tolérant, etc., en donnant l’exemple, en étant un modèle pour les autres, en défendant les intérêts et la souveraineté du Mali, etc. “S’engager pour la formation, pour acquérir et apporter vos compétences au service du pays, en étudiant, en travaillant, en vous perfectionnant, en partageant vos connaissances, vos expériences, vos réseaux, etc. S’engager pour l’unité nationale et le rassemblement, en valorisant la diversité culturelle, ethnique, religieuse, linguistique, etc. du Mali, en combattant les discriminations, les stéréotypes, les préjugés, les violences, etc., en promouvant le dialogue, la réconciliation, la justice, le pardon, etc. S’engager pour le Mali, c’est aussi s’engager pour vous-même, pour votre épanouissement personnel et professionnel, pour votre dignité et votre fierté, pour votre contribution au bien commun. S’engager pour le Mali, c’est vous offrir des opportunités de réaliser vos rêves, vos projets, vos ambitions. S’engager pour le Mali, c’est vous ouvrir des perspectives de vivre dans un pays meilleur, plus juste, plus prospère, plus harmonieux”, a-t-il conclu.

Kassoum Théra

