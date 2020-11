Nomination d’un militaire comme préfet de Niono : Les administrateurs civils exigent l’abrogation de la décision « illégale » !

Le gouvernement de la Transition à travers le Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, après avoir demandé l’avis des syndicats des administrateurs civils sur le projet de décret portant Décret N°2015-0067/P-RM fixant les conditions de nominations et les attributions des chefs des circonscriptions administratives pour élargir les conditions de nominations des préfets et sous-préfets aux sous-officiers, aux officiers subalternes et aux officiers supérieurs, membres des forces armées et de sécurité, a « illégalement » nommé un commandant de l’armée comme préfet de Niono. C’était au Conseil des ministres du mercredi dernier.

Hier, les syndicats des administrateurs civils ont dénoncé cette décision qu’ils ont qualifié d’un « manque de respect » à leur endroit et ont exigé l’abrogation de ladite décision. A défaut de l’abrogation de cette décision, les syndicats menacent de rompre toute négociation avec le Gouvernement.

Après les partis politiques dans la composition du CNT, les autorités transitoires, par leurs gouts démesurés pour le pouvoir, viennent de radicaliser les administrateurs civils qui sont étaient déjà en colère.

Boureima Guindo

