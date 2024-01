Nouvelles cartes de Coris Bank International : Des avantages exclusifs

Coris Bank international Mali a procédé, hier jeudi, au lancement de nouvelles cartes VIP Gold et Infinite au Radisson Collection de Bamako. Ces cartes VIP permettent d’explorer un monde de privilège, d’accéder à des expériences uniques et à un service personnalisé.

Coris Bank est la première banque certifiée ISO 9001 de 2015. Dans le cadre de la diversification de son portefeuille produits et services et surtout la prise en compte des besoins des clients, Coris Bank international Mali a initié un projet de cartes Visa VIP pour offrir aux clients une expérience diversifiée avec de multiples avantages.

Selon Mme Traoré Kadiatou Bolly, responsable marketing, communication-qualité à Coris Bank international Mali, Coris Visa Gold est la carte bancaire premium du réseau Visa, émise par Coris Bank international au profit de la clientèle médium. “Elle est facilement identifiable par sa couleur dorée. Comme caractéristiques, la carte VIP Gold possède une technologie à puce avec ou sans contact. C’est une carte avec encoche (les malvoyants peuvent l’utiliser). La validité fait 2 ans et la carte est liée à un compte bancaire. Le plafond de retraits et de paiements est élevé et elle donne accès à des services et des privilèges sur le réseau Visa”, a-t-elle expliqué.

En termes de fonctionnalités, Mme Traoré Kadiatou Bolly a souligné que la carte VIP Gold contient les fonctionnalités classiques, notamment avec contact, la consultation de solde, le retrait GAB domestique/inter-filiales/Uémoa/international Visa, etc.

Comme avantages, elle a évoqué, entre autres, l’accès rapide et fiable aux services d’urgence, l’assistance via le centre d’appel +27 115 411 068 disponible 24 h/24 et 7j/7. Il y a également l’avis médical téléphonique et informations sur l’offre de services médicaux, la surveillance de l’état de santé avant et après l’hospitalisation et l’envoi d’un médecin en cas nécessité.

Aux dires de Mme Bolly, “l’assistance à l’évacuation sanitaire et au rapatriement font partie des avantages de la carte Visa Gold. Il y a aussi l’assistance juridique, l’assistance d’un interprète, la réservation d’hôtel et la location de voiture”.

Concernant Coris Visa Infinite, c’est la carte bancaire la plus prestigieuse du réseau Visa émise par Coris Bank international, dixit la responsable marketing-communication-qualité.

“C’est un produit de luxe permettant de répondre aux exigences d’une clientèle prestigieuse. Elle offre un ensemble de services et avantages adaptés aux besoins de sa cible.

Elle est facilement identifiable par sa couleur bleue de nuit, symbole d’élégance. Elle a les mêmes fonctionnalités et caractéristiques que le Visa Gold. Pour les avantages, il y a l’accès rapide et fiable aux services d’urgence, l’assurance de perte ou de vol de carte, la mise à disposition d’urgence, le remplacement de carte en urgence, l’assistance au porteur de carte visa, accès aux lounges des aéroports”, a-t-elle notifié.

Pour terminer, Mme Traoré Kadiatou Bolly a mentionné les cinq valeurs qui guident les actions dans la mise en œuvre du projet d’entreprise de Coris Bank. Il s’agit de la confiance, l’originalité, la responsabilité, l’intégrité et la sociabilité.

Mme Sidibé Aïssata Koné, directrice général de Coris Bank international Mali, a rappelé leur vision d’une banque de référence en Afrique en devenant la plus performante et la plus accessible à travers une bonne couverture des pays. Ils veulent aussi réaliser des résultats performants dans la durée avec un rythme de croissance continue.

“Coris Bank s’est donné comme mission d’offrir un éventail de produits et de services innovants. Elle veut améliorer la qualité de vie de la clientèle par des offres de services répondant à leurs attentes. Elle veut aussi apporter des opportunités de développement des affaires et apporter des motifs de satisfaction totale”, a-t-elle déclaré.

Notons que les porteurs de ces cartes devraient visiter le site www.visacards.africa et s’inscrire pour bénéficier de tous les avantages.

Marie Dembélé

