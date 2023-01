Nuit de l’entrepreneuriat au Mali : La 8ème édition a vécu

L’hôtel de l’Amitié de Bamako, a abrité du 28 au 30 janvier 2023 la 8ème édition de la ‘Nuit de l’entrepreneuriat au Mali’.

La cérémonie d’ouverture était présidée par le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, M. Bakary Doumbia.

« Pour la deuxième année consécutive, j’ai l’honneur de représenter avec plusieurs de mes collègues du gouvernement à mes côtés sur cette tribune, les autorités de la Transition à la cérémonie d’ouverture de la 8ème Nuit de l’Entrepreneuriat. Sous la houlette de M. Bouba TRAORE – organisateur de cet événement, que je félicite vivement la Nuit de l’Entrepreneuriat est devenue le rendez-vous incontournable et tant attendu des décideurs, financiers et hommes d’affaires du secteur privé africain. », a déclaré le ministre Doumbia en procédant au lancement dudit événement.

En effet, pour la huitième année consécutive, se tient dans la capitale malienne, l’événement intitulé « La Nuit de l’Entrepreneuriat du Mali », un rendez unique en Afrique selon ses organisateurs. Il réunit différents profils et participants du Mali et du monde (chefs d’entreprises, jeunes, étudiants, startupeurs, businessmen etc.). Avec un riche programme de panels de haut niveau, des rencontres B2B, des expositions, la présente édition a été consacrée au secteur privé, un choix éclairé aux dires du ministre en charge du portefeuilles de l’emploi . Qui soutient « Nous sommes tous ici persuadés que c’est l’entreprise qui crée l’emploi et que c’est le secteur privé qui peut donner un nouveau souffle aux économies africaines, à commencer par l’économie malienne ». Une affirmation qui cadre bien avec la vision de l’initiateur du forum, M. Bouba Traoré. En effet, M. Traoré affirme que ‘La Nuit de l’Entrepreneuriat du Mali’, a une mission, un but, un engagement . Car l’événement se veut être un tremplin de promotion de l’économie malienne, un moteur de développement de l’Afrique .

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :