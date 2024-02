Les îles Comores, le Sénégal et le Congo traversent une crise politique sans précédent, consécutive, d’une part à la tenue de l’élection présidentielle pour ce qui concerne les îles Comores et le Congo et d’autre part au report sine die de la Présidentielle pour le Sénégal. Dans tous ces trois pays les peuples paient le prix fort en termes de violation des droits humains. Fidèle à sa vocation d’ONG apolitique et humanitaire l’OCD international Fédéralitude Suisse tire la sonnette d’alarme afin que les droits des peuples soient préservés. Elle appelle au dialogue entre les différentes parties prenantes tout en demeurant solidaire aux peuples en détresse. Elle souhaite que toutes les libertés soient garanties voire préservées. Les autorités de ces trois pays entendront-elles le cri de cœur de l’OCD international fédéralitude Suisse en garantissant les libertés et les droits de l’homme ? De part son expertise de 30 ans Quel lobby fera l’OCD international Fédéralitude Suisse auprès de son réseau partenaire et des organisations de droit de l’homme pour leur implication afin de dénoncer en vu de minimiser les abus et autres entraves aux libertés et droits des citoyens de ces 3 pays ?

Pour rappel l’annonce des résultats de l’élection présidentielle aux Comores donnant vainqueur le Président sortant Azali Assoumani a provoqué des heurts dans la capitale Moroni entre forces de l’ordre et manifestants qui ont contesté les résultats. Ces manifestations ont fait au moins un mort et plusieurs blessés. L’opposition dénonçant une grossière fraude a demandé l’annulation du scrutin. Face à l’utilisation disproportionnée de la force et les entraves à la liberté, des organisations de défense des droits de l’homme ont tiré la sonnette d’alarme pour demander le respect des droits des citoyens à manifester. L’OCD fédéralitude Suisse a joint sa voix à celles du Haut-commissariat de l’ONU aux Droits de l’homme et à toutes les ONG œuvrant pour la promotion des Droits humains. L’ONG propose le dialogue pour éviter toute violence aux conséquences désastreuses.

Quant à la République Démocratique du Congo, RDC, elle est également en proie à une crise politique consécutive à l’élection présidentielle. En effet, après la proclamation des résultats par la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI ? donnant une large victoire au Président sortant, Felix Tshisekedi avec 73, 34 % de voix contre 18,08 % à Moise Katumbi, l’opposition conteste les résultats, parle de simulacre d’élection et appelle les congolais à rejeter les résultats et à se mobiliser pour faire barrage à l’autocratie. Les jours, voire semaines à venir seront houleux. Face à la détermination des leaders de l’opposition comme Moise Katumbi, Martin Fayulu et Denis Mukwege, la tension semble montée d’un cran, car l’opposition a déjà sonné la mobilisation des citoyens congolais. Face à la montée de la tension et au risque élevé de violence, l’OCD international Fédéralitude Suisse prône le dialogue entre protagonistes et appelle toutes les parties à la retenue, demande aux autorités de garantir les droits des citoyens à manifester.

Le pays de la Teranga, qui est le Sénégal, n’échappe pas au syndrome de la contestation et de la crise préélectorale. En effet, c’est à quelques encablures de l’ouverture de la campagne pour l’élection présidentielle que le Président sortant, qui n’est plus candidat au terme de son second mandat, a reporté la présidentielle jusqu’au 15 décembre 2024. Cette décision inattendue a provoqué l’ire de l’Opposition, de la société civile et même des influents leaders religieux. Hormis sa majorité des députés, le Président sénégalais Macky Sall ne semble nullement suivi dans cette décision qualifiée d’inique et d’inopportune pour le Sénégal qui est considéré par bon nombre d’observateurs comme la vitrine de la démocratie en Afrique de l’ouest. L’annonce de cette décision de report a donné lieu à des heurts dans plusieurs villes du Sénégal faisant déjà des morts. L’Opposition n’entend pas s’arrêter en si bon chemin c’est pourquoi elle a lancé un appel à la mobilisation générale pour dire non à ce qu’elle a qualifié de forfaiture de Macky Sall. Les jours à venir seront orageux pour le Sénégal. Face à la recrudescence de la violence et au risque des manifestations virulentes, l’OCD international fédéralitude Suisse solidaire au peuple sénégalais depuis 32 ans qu’elle est sur le terrain lance un appel pressant à toutes les parties prenantes pour qu’elles renouent le fil d’un dialogue fécond afin de parvenir à une solution pacifique. Elle demande aux autorités de préserver les principes démocratiques et de garantir toutes les libertés. L’ONG se dit convaincue que seul le dialogue est la meilleure vertu pour une résolution durable.

En somme, L’OCD international fédéralitude Suisse demeure convaincu qu’il n y a pas d’alternative à la démocratie et à l’état de droit. Ils sont les garants du développement de la justice sociale et d’une société stable. L’OCD, sous le leadership de la fondatrice/ présidente internationale Karima Sandia Boina MBechezi et de son vice président Said Mahamoud Tadjiddine fils de l’ancien président des Comores entendent apporter leur expertise pour la promotion des droits de l’homme et pour une humanité sans violence et prospère.

Youssouf Sissoko

