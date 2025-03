Dans le cadre de ses traditionnelles opérations durant le Ramadan, Moov Africa Malitel a procédé le jeudi 20 mars 2025, à une importante remise des vivres et denrées alimentaires aux associations et orphelinats de la place. La cérémonie s’est déroulée au siège de Moov money au quartier du fleuve de Bamako, en présence de nombreux bénéficiaires et partenaires de la société.

Le Ramadan mois de partage, de solidarité et d’entre-aide, est l’occasion pour la société de télécommunication Moov Africa Malitel de réaffirmer son engagement social envers les maliens. La présente remise de dons de vivres à des associations, orphelinats et autres structures en charge de personnes défavorisées relève d’une tradition établie par elle durant les périodes de Ramadan.

Intervenant, la Cheffe de service des relations publiques de Moov Africa Malitel, Soumaré Habibatou N’Diaye, a souligné l’importance de cette initiative, qui s’inscrit dans la tradition de l’entreprise d’apporter son soutien à la communauté musulmane durant le mois sacré du Ramadan. Des actions qui, selon elle, témoignent de la volonté de Moov Africa Malitel d’être proche de la population et de lui apporter son soutien tout au long de l’année. Car en plus de ses services de téléphonie, l’entreprise est engagée dans diverses actions de mécénat, affirme-t-elle. Outre ces vivres et denrées alimentaires remises ce jour, Moov Africa Malitel offre également des paniers garnis de rupture de jeûne à ses partenaires et clients. Et, elle accompagne également l’association Ançardine pour apporter soutien et réconfort aux fidèles durant ce mois, notamment en lui faisant des dons de sacs de sucre, des nattes et tapis de prière en plus des Coran.

Réceptionnant leurs paquets, les bénéficiaires ont exprimé leur profond gratitude envers Moov Africa Malitel pour la constance de son soutien. La représentante de ASHED( Association pour le soutien aux handicapés et enfants démunis), a souligné l’importance de ces dons pour sa structure. Elle a ensuite salué Moov Africa Malitel pour ses multiples assistances durant le Ramadan, les périodes de fêtes et pendant le mois de solidarité, toute chose qui permet à leur structure de mieux prendre en charge les enfants dont ils ont la responsabilité. Tiémoko Dicko, représentant d’une des mosquées bénéficiaires, a à son tour formulé des remerciements et bénédictions à l’égard de Moov Africa Malitel.

Et comme l’a indiqué Soumaré Habibatou N’Diaye, Moov Africa effectue couramment des actions solidaires envers les personnes vulnérables, les communautés, à ne rappeler que les installations de forages dans différentes localités du pays.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

