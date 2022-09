Le Haut Conseil islamique du Mali (HCIM) a tenu les 21 et 22 septembre dernier à Bamako, au Mali, un grand forum sous-régional qui a regroupé autour des leaders religieux du Mali des délégués venus de la sous-région. Mettre en place un cadre inclusif de concertation et de coordination sous régionale pour une synergie d’action des leaders musulmans dans le cadre de la lutte et la prévention de l’extrémisme violent dans la zone sahélo-saharienne, tel était l’objectif de cette grande rencontre entre les leaders religieux des différents pays du Sahel.

Le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye Maïga, a présidé le mercredi 21 septembre 2022 au Centre international de conférence de Bamako, le premier grand forum sous régional des leaders religieux musulmans. C’était en présence du Président du Conseil national de Transition, le Colonel Malick N’Diaw, des présidents des institutions, des membres du gouvernement, et des délégués venus du Burkina Faso, Mauritanie, Maroc, Sénégal, Côté d’Ivoire, Guinée, Tchad, Ghana, Bénin, Togo, Nigéria et Algérie. Cette grande rencontre est organisée par le Haut Conseil Islamique du Mali. Un forum placé sous le parrainage du Président de transition, le colonel Assimi GOÏTA. La rencontre a regroupé plus de 200 participants venant de Bamako et de l’intérieur, principalement des représentants des organisations confessionnelles et des leaders religieux de la sous-région.

​Dans son intervention, le Ministre des affaires religieuses, du Culte et des Coutumes a mis l’accent sur l’importance de cette rencontre dont le principal objectif est la recherche de la stabilité et de la paix dans l’espace sahélien. Aux dires du Dr Mahamadou Koné, le Haut conseil islamique du Mali, à travers ce forum sous-régional, joue sa partition et aide le gouvernement dans sa politique de lutte contre le terrorisme et le jihadisme dans le Sahel.

​Pour Mohamed Macky Bah, président de la commission d’organisation, aujourd’hui, compte tenu de la dimension sous régionale et internationale de la crise sécuritaire, le Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM) a décidé de jouer toute sa partition en poursuivant dans la voie du dialogue et de la négociation pour le retour de la paix et de la quiétude des populations au Mali et dans la région du Sahel.

​Aux dires de Mohamed Macky Bah, c’est pour apporter notre modeste contribution pour le retour de la paix dans la sous-région en particulier et l’Afrique en général, que nos autorités ont donné leur aval pour l’organisation de ce forum. ”Ce n’est pas l’affaire du Haut Conseil islamique seulement mais de tous les Maliens, a-t-il déclaré une première dans notre pays,” a dit le président du Haut conseil islamique SeidChérif Ousmane Madani Haïdara.

​Selon le président Haïdara, ce forum a pour but de mettre en place un cadre inclusif de concertation et de coordination sous régional pour une synergie d’actions des leaders musulmans dans le cadre de la lutte et la prévention de l’extrémisme dans la zone sahélo-saharienne. “Le Haut Conseil Islamique du Mali invite pour la première fois les faitières religieuses à réfléchir ensemble sur les causes profondes de cette crise et les solutions envisageables pour le retour de la paix et de la stabilité dans les pays du Sahel. C’est une véritable diplomatie religieuse qui sera enclenchée à partir de Bamako pour combattre l’extrémisme sous toutes ses formes”, a-t-il martelé.

​Le Haut Conseil Islamique du Mali envisage également d’aller à la rencontre des différentes parties prenantes de la crise malienne et de la région sahélienne, discuter avec elles pour un retour à la normale au Mali et dans la sous région, car la solution à la crise multidimensionnelle que connaît cette zone dite des trois frontières n’est pas seulement militaire, politique ou administrative, mais l’aspect religieux occupe un rôle important pour la paix et la cohésion sociale.

​Dans cette mission noble et exaltante, l’accompagnement des plus hautes autorités de la transition doit être de taille afin que l’objectif recherché par cette faitière des organisations musulmanes qu’est le Haut Conseil Islamique du Mali soit atteint.

​Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre par intérim a salué le rôle des leaders religieux toute tendance confondue pour la recherche de la paix au Mali. Un remerciement particulier au Haut Conseil Islamique pour cette initiative qui rentre dans le cadre du programme de son gouvernement. Il a remercié les délégués venus de la sous-régionale pour se prononcer sur l’épineuse question qui assaille la région du Sahel. Avant de terminer, il a promis que les résolutions et recommandations issues de ce forum sous-régional sont attendues par les autorités de la transition pour application. La fin du forum a été marquée par la mise en place d’un Réseau Islamique pour le Sahel.

​Il faut noter que le HCIM a déjà montré ses preuves pour le retour de la paix dans certaines localités telles que Farabougou, Kourou, Niono, etc. C’est en exécution des recommandations du forum de Mopti qu’un cessez-le-feu a été signé entre les groupes armés dits jihadistes et les populations de Farabougou. Ce qui a permis de libérer cette localité après plus de six mois d’occupation. Aussi, sous la conduite du Haut Conseil Islamique du Mali, plusieurs otages ont recouvré la liberté après avoir été enlevés par des groupes armés, des marchés des foires hebdomadaires ont été ré ouverts.

Y. SANGARÉ

