Dans son intervention lors de la Journée internationale du droit des femmes, le Président malien de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a mis en lumière l’importance des femmes dans le processus de transition et de réforme au Mali, soulignant leur rôle indispensable à la stabilité et au progrès du pays. Cet engagement marque une étape importante vers l’égalité de genre et la promotion active des droits des femmes dans la sphère publique malienne.

Lorsque l’on évoque les crises de l’eau et de la nourriture, on évoque avant tout la résilience des femmes, premières à se réveiller dans la quête de l’eau et dernières à se reposer, seulement après avoir assuré le repas de leurs enfants. Conscient de leur rôle pivot et des défis qu’elles affrontent, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a, dès son accession au pouvoir le 7 juin 2021, choisi de tisser un nouveau futur pour les femmes maliennes.

En dédiant les deux tiers de son fonds de souveraineté aux initiatives sociales, il a inauguré plus de 300 forages et distribué des centaines de tonnes de vivres, illuminant ainsi le quotidien de nombreuses familles. Ces actions témoignent de son engagement indéfectible envers la promotion des droits et du bien-être des femmes, essentielles à l’épanouissement et au progrès de la société.

L’intervention du Président de la Transition au cours de la cérémonie du 8 mars marque une étape importante dans l’engagement de la transition malienne en faveur de la promotion des droits de la femme et de l’égalité de genre. À travers son discours, le chef de l’État reconnaît explicitement le rôle crucial que jouent les femmes dans la construction d’un Mali nouveau, notamment dans le processus de transition et les réformes politiques et institutionnelles en cours.

La minute de silence observée en hommage aux victimes du terrorisme, tant civiles que militaires, souligne la prise de conscience du président Goïta quant aux défis sécuritaires majeurs auxquels le pays est confronté, et dans lesquels les femmes jouent également un rôle essentiel, que ce soit comme victimes ou actrices de paix.

La promotion du leadership féminin

Quant à l’accent mis sur la résilience des femmes face aux difficultés traversées par le Mali, cet hommage est particulièrement significatif. Cette résilience féminine est reconnue comme un pilier dans la stabilisation et le développement du pays, notamment à travers la signature du pacte national de stabilité entre le gouvernement et les groupements syndicaux, en vue d’asseoir une paix durable.

En mettant en avant les réformes entreprises pour la préservation des richesses locales, comme la Loi sur le Code minier et son Contenu local, et en soulignant la diversité des besoins de la population malienne, le colonel Goïta affirme la nécessité d’une approche inclusive pour atteindre le bonheur en commun, la paix, et la prospérité nationale. Cette vision inclusive se traduit concrètement par la promotion de la représentativité des femmes dans les sphères publiques.

Les actions spécifiques mentionnées par le chef de l’État, comme la nomination d’une conseillère diplomatique à la présidence et d’une femme au poste de médiateur de la République, ainsi qu’au niveau de la direction féminine de plusieurs départements, témoignent d’un engagement réel en faveur de l’égalité de genre au Mali. Ces mesures ne sont pas seulement symboliques: elles sont le reflet d’une volonté politique de mettre en avant les compétences des femmes et de leur conférer un rôle central dans la gestion et la gouvernance du pays.

Piliers de la stabilité et du développement du pays

En affirmant que « Le Mali Kura commence par les femmes », le chef de l’État met en avant sa ferme conviction que le renouveau et la réussite de la transition malienne passent inévitablement par une valorisation du rôle des femmes dans tous les secteurs de la société. En promouvant activement leur promotion à des postes de décision, le gouvernement de transition manifeste son engagement pour une transformation sociale profonde, essentielle à l’édification d’un Mali plus équitable et prospère.

L’intervention du président de la transition révèle une prise de conscience accrue de l’importance des femmes dans le processus de transition et de reconstruction du Mali. Elle montre une détermination à promouvoir l’égalité de genre et les droits des femmes comme piliers essentiels de la stabilité et du développement du pays. Cet engagement, s’il est maintenu et renforcé, pourrait bien être déterminant dans la réussite de la transition malienne vers la paix, la démocratie et la prospérité.

Correspondance particulière

Commentaires via Facebook :