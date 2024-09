De très fortes pluies se sont abattues le vendredi en début de soirée sur la ville de Bamako. Selon un bilan provisoire établi par les services techniques de la Santé et du développement social et de la Protection civile du District de Bamako qui étaient à pied d’œuvre pendant toute la nuit, ces intempéries ont provoqué, enk plus de nombreux dégâts matériels, la mort de quatre (4) personnes dont trois (3) à Koulouba village et un ( 1) à Sogonafing et d’un (1) porté disparu. Il faut ajouter à ce bilan environ 205 ménages ont été sinistrés et 1235 personnes sont sans abri.

En vue de témoigner la solidarité de la nation, le ministre de la Santé et du Développement Social, le Colonel Assa Badiallo TOURE, de retour d’un voyage de plus de 7h de vol, s’est rendue directement de l’aéroport aux lieux des sinistres.

Ainsi, elle s’est d’abord rendu au niveau des magasins de la Pharmacie Populaire du Mali au marché Dibida qui ont subi d’énormes dégâts occasionnant des pertes immenses en médicaments d’une valeur de plusieurs millions de francs.

A l’issu de la visite qui a permis au Ministre de constater de visu les dégâts, elle a mesuré l’ampleur des pertes et a rassuré que le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et du Développement social, non seulement prendra toutes les dispositions nécessaires pour récupérer tout ce qui est récupérable, mais aussi et surtout, mettra tout en œuvre pour rendre disponibles les intrants et les médicaments afin assurer la continuité dans l’approvisionnement des pharmacies.

Le Ministre de la Santé s’est ensuite rendu au quartier de Koulouba pour présenter, au nom du Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Assimi GOITA, les condoléances aux familles éprouvées et exprimer la compassion et la solidarité du gouvernement et de la nation toute entière. « En ces moments difficiles pour les familles, mon devoir est de leur exprimer l’empathie et la compassion des pouvoirs publics et d’accompagner ceux et celles qui sont dans le désarroi. Au nom du Président de la Transition, nous vous présentons nos condoléances les plus attristées » a-t-elle déclaré. Après avoir donné un appui symbolique aux sinistrés, le ministre TOURE a affirmé qu’une évaluation sanitaire de la situation sera faite dès que possible en vue de prendre des mesures préventives pour éviter d’éventuelles épidémies.

Le représentant du chef de quartier de Koulouba a remercié le Ministre et sa délégation pour ce geste de solidarité qui réconforte lesl populations sinistrées après ces évènements tragiques.

Réseau de Communication du MSDS.

Commentaires via Facebook :