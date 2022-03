Dans le cadre de l’accompagnement du Gouvernement de la République du Mali, l’Association pour le Développement de l’initiative Communautaire (ADICO), membre de la coalition des organisations partenaires pour des élections réussies au Mali (COPER) avec l’appui du PNUD et de ses partenaires exécute le projet Campagne de Communication sur la prévention des conflits et la médiation dans le cadre des réformes et futures échéances électorales dans les Communes V et VI du district de Bamako.

L’objet est d’appeler les populations à s’engager en faveur de la prévention des conflits pré et post électoraux et l’observation des mesures barrières contre la COVID 19. Ceci en vue de la préservation de la cohésion sociale, gage de réussite de toute réforme.

Ce projet comporte un paquet d’activités dont les caravanes de sensibilisation effectuées par les Jeunes Leaders. En effet, les jeunes sélectionnés au niveau des quartiers dans lesquels ils habitent sillonnent toutes leurs rues et dans les familles pour véhiculer les messages appelant à sévir contre toute forme de violence pré et post électoraux et au respect des mesures barrières contre la COVID 19.

ADICO lance un appel à toutes les filles et fils du pays à s’impliquer activement dans le maintien d’un climat de paix et l’observation des mesures barrières contre la COVID 19

Source : ADICO

