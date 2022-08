Le nouveau maître des lieux prend ses quartiers. Deux semaines environ après sa désignation comme Premier intérimaire, le colonel Abdoulaye Maiga a affiché les couleurs de son accession à la Primature par un tout premier contact avec le cabinet du chef du Gouvernement. Lors d’une rencontre apparemment succincte avec le Directeur Singaré et sa suite, le supplétif temporaire du Premier ministre a été accueilli avec les vives félicitations de ses nouveaux collaborateurs auxquels il a promis de conduire l’intérim sur les jalons déjà posés par Choguel Maïga. Il s’agira, en clair, d’assurer la bonne exécution des taches en cours et d’affronter convenablement les «défis quotidiens». Pour l’accomplissement de cette mission, le nouveau maître des lieux a insisté sur son credo, à savoir : «le respect mutuel, la courtoisie et la cohésion qui permettront de pacifier l’espace de travail doivent guider nos actions de tous les jours». Il n’a pas manqué non plus d’être un peu plus bruyant que le gouvernement sur l’état de santé du PM absent pour cause de repos forcé, en lui souhaitant notamment «prompt rétablissement». Cet épisode intervient dans le sillage d’autres couleurs précédemment annoncées avec l’avènement d’une mesure proscrivant tout objet électronique dans la salle du Conseil des Ministres.

En marquant son territoire de la sorte, le porte-parole du gouvernement et non moins ministre de l’Administration territoriale, doublé par ailleurs de la casquette de PM temporaire, annonce en même temps d’autres couleurs : celles d’une confirmation imminente à la Primature. En tout cas, pour beaucoup d’observateurs, le cumul de tant de casquettes ne saurait perdurer longtemps et la nécessité d’un remaniement ministériel sera bientôt ressentie en vue de le soulager du surplus de ses charges.

A KEÏTA

