Objectif : doter le pays, d’une masse critique de diplômés en droit de propriété intellectuelle en vue de satisfaire les besoins en la matière.

La salle de conférence du Cemapi a servi de cadre à la cérémonie de signature officielle de ce mémorandum d’accord. Il s’agira, à travers cette initiative, de contribuer au renforcement des connaissances et des compétences en matière de propriété intellectuelle au Mali. Le programme dont il est question porte sur l’enseignement de la propriété intellectuelle, dans le cadre de programmes de Master et de programmes connexes proposés par L’USJPB. La convention dont il est question, vise à contribuer au renforcement des connaissances et des compétences dans le domaine de la propriété intellectuelle au Mali. Il s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les différentes parties prenantes que sont, le Cemapi le Bumda, l’USJP de Bamako et l’OMPI.

Rappelant l’historique du projet, la directrice générale du Cemapi, Mme Bocoum Fatoumata Siragata Traoré, soulignera l’importance que revêt le projet qui contribuera à améliorer l’enseignement de la propriété intellectuelle au Mali, dans le cadre de programme de “Master” et d’autres programmes connexes proposés par l’USJPB.

Le recteur de l’USJPB, saluera le leadership et l’engagement de l’ensemble des parties prenantes, notamment les directrices du Cemapi et du Bumda, ainsi que le coordinateur dudit Programme.

La signature de ce mémorandum constitue un maillon essentiel dans la riche chaîne de coopération entre l’USJP, le Bumda, le Cemapi et l’OMPI, notera le Pr. Bourema Kansaye, qui a saisi l’occasion qui lui est offerte, pour remercier l’OMPI, et l’ensemble des intervenants, pour tous les efforts déployés en vue de la concrétisation de ce projet.

La directrice générale du Bumda, Mme Diallo Aïda Koné, s’est réjouie de l’aboutissement d’un tel projet, qui contribuera sans nul doute, à renforcer la vulgarisation de la propriété intellectuelle dans notre pays grâce à l’USJP de Bamako.

Avis largement partagé par le Pr. Hamidou Dembélé, coordinateur du programme Master 2, le secrétaire général de l’USJPB, Omorou Touré.

Pour rappel, la cérémonie a enregistré la participation du corps professoral de l’USJPB. A travers cet acte, les signataires s’engagent à mettre à disposition leur personnel et d’autres ressources en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement dans les domaines pertinents relatifs à la propriété intellectuelle au sein des programmes de premier, second et troisième cycles proposés à l’USJPB de Bamako. Sa mise en œuvre permettra de doter notre pays, d’une masse critique de diplômés en droit de propriété intellectuelle en vue de répondre aux attentes et préoccupations en la matière.

Le document signé par les parties prenantes, sera ensuite transmis pour signature à Hasan Kleib, vice-directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève.

Ishaq MAIGA

