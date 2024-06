Le Mali se dirige vers une prorogation de la durée de la Transition. Dans les chaumières, sur les réseaux sociaux la question divise les Maliens.

Les Maliens attendent impatiemment de savoir si les Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta prorogera ou pas la durée de la Transition. Si d’aventure le locataire du palais de Koulouba décide de renouveler le bail, le Mali se dirigera sans doute vers une Transition de 5 ans.

Mais cette prorogation éventuelle divise les Maliens. Certains y voient une dictature à la Moussa Traoré. “Je ne vois aucun problème quant à une éventuelle prolongation de la durée de la Transition. Je m’y prépare. On ne va plus admettre que des politiciens nous dirigent, car ils ont lamentablement échoué durant ces 30 dernières années. Au nom de la démocratie, la classe politique a floué les Maliens et mis le pays à genou par la corruption, le népotisme et le clientélisme.

Mais en l’espace de 4 ans de Transition, les militaires a commencé déjà à assainir le pays et mettre de l’ordre dans cette pagaille laissé par les politiques, à travers une gouvernance vertueuse pour le bien être des Maliens”, analyse Ibrahim Dembélé, chef de grin à Magnambougou, non moins un partisan farouche de la Transition.

“De prorogation à prorogation, le Mali est devenu un Etat paria avec ces militaires-là. Ce n’est pas en prorogeant une troisième fois la durée de la Transition que nous allons sortir de cette Transition qui est en passe d’être un mandat électif.

Tout le monde est unanime que cette Transition n’as pas une feuille de route concrète et précise. Depuis quatre ans, on est dans un pilotage à vue. Dans ce contexte, plus cette Transition durera, plus les problèmes vont resurgir parce que les militaires au pouvoir ne dirigent absolument rien, ils réagissent. Pour moi, il est vraiment temps de sortir de cycle infernal et cela est possible. Il n’est jamais trop tôt pour aller aux élections. Le statu quo n’est pas tenable pour une prorogation même de 6 mois de la Transition, il faut le dire. Les militaires veulent coûte que coûte instaurer une dictature à la Moussa Traoré, cela ne marchera pas”, a estimé cet internaute qui a requis l’anonymat.

Ousmane Mahamane

Commentaires via Facebook :