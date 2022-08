La monogamie se définit comme un régime juridique où un homme ne peut avoir plusieurs conjointes en même temps. Elle s’oppose à la polygamie. C’est une option que plusieurs hommes refusent de signer à la mairie pour diverses raisons. Aussi, beaucoup sont ces personnes qui expriment leur regret de l’avoir opté.

La monogamie existe depuis longtemps mais sous la forme traditionnelle, c’est-à-dire le fait de se limiter à une seule femme par conviction personnelle. Beaucoup de maliens préfèrent la polygamie à la monogamie par contre au sein de certaines ethnies, cette option est obligatoire, notamment chez les maures et les arabes. Idem chez les catholiques. Quant à l’islam, il la recommande sans en faire une obligation. Dans la société malienne en générale, cette option de régime matrimonial est source de tensions dans beaucoup de foyers.

« La monogamie pose trop de problèmes dans les foyers. Les hommes qui signent cette option, par la force des choses, expriment un certain sentiment de regret au fil de quelques années de mariage et provoquent des disputes avec leur conjointe» estime Nandi K.

Une autre femme sous l’option monogamique se nommant Patricia D. parle de ses souffrances en ces termes : « Mon mari et moi ont signé la monogamie. Mais à chaque fois qu’on se dispute, ma belle-famille s’y mêle en pensant que je fais la hautaine parce que mon mari a signé la monogamie. A présent, rien ne va plus dans mon foyer et ma belle-mère gronde souvent son fils (mon mari) d’avoir fait ce choix ». Elle poursuit que leur choix découle du grand amour et de la confiance mutuelle qu’ils ont entretenu avant de franchir le cap du mariage, cependant, à cause du regard de la famille de l’époux qu’ils regrettent aujourd’hui d’avoir signé cela.

La situation est différente chez une autre épouse : Simone Traoré. Elle affirme qu’étant chrétienne, leurs hommes n’ont pas le droit de prendre plusieurs femmes, donc la monogamie est un principe religieux chez eux. Malgré tout, elle exprime un profond chagrin. « Je suis dans une relation monogamique. Je ne me sens pas du tout heureuse. Mon mari me trompe avec d’autres femmes et il n’y a plus de paix dans mon foyer, en plus de cela après quelques années de cohabitation, le monsieur ne m’accorde pas assez d’attention. Cela comme s’il estime d’avoir fait une erreur dans son choix » raconte désespérément notre interlocutrice.

Les monogames (hommes) s’expliquent !

Abdoulaye Diarra est un monogame. Il dit avoir choisi cette option par amour, et qu’au début tout allait bien. « Ma femme me chérissait et m’obéissait, mais au fur et à mesure, elle a commencé à changer avec en esprit l’assurance d’être la seule patronne de la maison. Aussi, depuis que je lui ai annoncé mon intention de revoir avec elle notre régime matrimonial, elle est devenue insupportable. De la jalousie, elle nourrit de la méfiance et du doute à mon égard. Dans les plaisanteries quand mes amis disent qu’ils vont me donner une nouvelle femme, elle leur demande de vite venir avec cette femme pour qu’elle puisse transformer nos vies en enfer » déclare-t-il. Avant d’ajouter que pour lui, le meilleur choix est la polygamie, même si l’on doit rester avec une seule femme. C’est pourquoi, il estime que contrairement à la société occidentale que l’option monogamique ne s’accommode pas avec nos us et coutumes.

« La monogamie a ses avantages et inconvénients » synthétise Mody Kamissoko, monogame. Selon lui, l’avantage de cette option, du point de vue médical est qu’elle réduit le risque de contracter des maladies sexuellement transmissible (MST) comme le VIH, l’herpès, entre autres. « Dans la monogamie il y a de faible chance de contracter ces maladies. Au niveau de l’intimité, un avantage de la monogamie est qu’il favorise l’intimité émotionnelle en soutenant deux personnes dans le développement et la construction d’une relation affectueuse forte et solide qui résistera à l’épreuve du temps » estime M. Kamissoko.

Parlant des inconvénients de la monogamie, il estime que le principal inconvénient est le manque de variété dans le choix, notamment la monotonie ou la routine qui peuvent susciter l’ennui et le dégoût. A la lumière de cette explication de M. Kamissoko, il ressort que cette situation peut être un facteur pour encourager l’infidélité chez certains hommes monogames.

Au-delà de tout cela, pour Sidi Fofana, enseignant, la monogamie donne trop de pouvoir à la femme. Car, selon lui, le fait de signer la monogamie pousse la femme malienne, en général, à être moins obéissante à l’égard de son mari, étant donné qu’elle suscite la communauté des biens, dans la plupart des cas. De même, que la femme aura la conviction ferme que son conjoint ne pourra pas emmener une autre femme à la maison sans sa permission avec des conditions, qui vont généralement au-delà de ses moyens. « Raison pour laquelle je ne conseille personne à signer la monogamie » raisonne M. Fofana

En clair, en faisant la synthèse des opinions recueillies, la question qui se pose est de savoir si l’option monogamique est finalement un bon choix ?

En tout état de cause, le code de la famille donne libre choix à chaque couple de faire son option matrimoniale sans contrainte.

Par Fanta Cheick Sanogo (stagiaire UCAO)

Commentaires via Facebook :