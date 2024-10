4ème Congrès du (HCIM) : Le RMUP exige une commission d’organisation indépendante sans Chérif Ousmane Madani

Annoncé pour les 26 au 27 octobre 2024, le 4ème Congrès ordinaire du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM) suscite d’ores-et-déjà des polémiques par rapport aux membres de sa commission d’organisation à travers la lettre Reff: 003/2024 du 15 octobre 2024 du Rassemblement Musulmans Pour l’Union et la Paix ( RMUP) que nous avons reçu.

Cette lettre a été adressée au Président du HCIM , candidat à sa propre succession en lui demandant l’abrogation de la decision N°2024-02/BEN du 06 juillet 2024 portant nomination des membres de la commission d’organisation du 4ème Congrès ordinaire du Haut Conseil Islamique du Mali.

Car pour les membres du Rassemblement des Musulmans pour l’Union et la Paix (RMUP), on ne peut pas être juge et partie. Selon leurs constats la commission d’organisation est présidée par l’actuel président du Haut conseil Islamique qui est un éventuel candidat pour sa propre élection et pourtant une telle commission doit être indépendante constituée de toutes et de tous sans exclusion majeure pour un résultat acceptable. En rappelant que le HCIM traverse un moment exceptionel conformément à l’article 58 qui stipule l’aspect expiratoire du mandat.

C’est pourquoi en tenant compte de toutes ces raisons ci-dessus citées, ils demandent la dissolution urgente et la reconstitution d’une nouvelle commission crédible avec la participation effective des membres du rassemblement des musulmans pour l’union et la paix (RMUP)

Bokoum Abdoul Momini /maliweb.net

