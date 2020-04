La plus haute instance religieuse d’Arabie Saoudite, le Conseil des érudits seniors, a appelé les musulmans du monde entier à prier chez eux pendant le Ramadan si leurs pays recommandent la distanciation sociale pour freiner la propagation du COVID-19, a rapporté l’Agence de Presse officielle Saoudienne.

Le mois de jeûne sacré du Ramadan commence plus tard cette semaine. Pendant cette période, les croyants rompent généralement leur jeûne avec leurs familles et leurs amis et accomplissent une prière du soir, appelée Tarawih, lors de grands rassemblements dans les mosquées.

« Les musulmans doivent éviter les rassemblements parce qu’ils sont la cause principale de la propagation du virus … et doivent se souvenir que préserver la vie des gens est un grand acte qui les rapproche de Dieu », a déclaré le Conseil dans un communiqué.

« Se rassembler pour prier pourrait mettre des vies en danger, un acte qui est strictement interdit dans l’Islam », précise le communiqué.

Le Grand Mufti du royaume Sheikh Abdulaziz Al al-Sheikh a exprimé le même avis vendredi dernier, affirmant que les prières pendant le Ramadan et pour la fête d’Aid el fitr devraient être effectuées à la maison en ce moment de crise.

L’Arabie Saoudite compte plus de 9 300 cas et 97 décès. Le mois dernier, le Gouvernement a suspendu les cinq prières quotidiennes et la prière hebdomadaire du vendredi à l’intérieur des mosquées, dans le cadre des efforts visant à limiter la propagation du coronavirus.

