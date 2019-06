Au terme d’une mission de dix jours effectuée dans le cercle de Nara, Nioro du sahel, Diéma et Kolokani pour échanger avec les communautés locales sur les causes de la crise multidimensionnelle que le Mali traverse, le front patriotique –les Républicains viennent de rendre public un communiqué, pour plaider auprès du gouvernement de la nécessité de tenir une dialogue intra et inter communautaires.

Maliweb.net – Cette mission de la délégation du Front patriotique –les Républicains présidée par son président, Boubou Doucouré, entre dans le cadre du dialogue politique inclusif que le gouvernement de mission de, Dr Boubou Cissé, entend organiser dans les prochains jours pour dégager les pistes de solutions de la crise malienne.

Dans cette association à caractère politique entend jouer sa partition dans la réussite de ce dialogue, dont les trois personnalités chargées de la conduire viennent d’être nommées par le Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta.

Dans un communiqué, ces responsables du dit front indiquent qu’ils ont été les premiers à alerter les autorités sur les risques ‘’ de la balkanisation de la crise du centre, d’une série de conflits intercommunautaires liées à la mauvaise gestion de la crise et au manque d’anticipation de l’état face aux priorités de la nation’’. Et d’ajouter qu’ils en ont très vite identifié les grandes priorités pour résoudre cette crise, à savoir : la sécurité et le dialogue social inclusif.

En effet, Ils avaient plaidé pour un dialogue intra et inter communautaire pour recoudre le tissu social. Ce, de permettre aux communautés de proposer leurs propres alternatives de sortie de crise.

Pour cette association, aujourd’hui, par la force des choses, ces deux grandes priorités s’imposent au Mali. Ainsi, indique-t-elle, lors des visites dans les cercles susmentionnées, des rencontres citoyennes plus élargie à la population ont été organisées pour expliquer le contexte, le contenu et les opportunités de ‘’l’accord politique de gouvernance ‘’ et ‘’du dialogue politique et inclusif ‘’ en cours.

Pour Boubou Doucouré, le Front Patriotique a décidé d’assumer ses responsabilités citoyennes en faisant confiance au peuple souverain du Mali et en misant sur le dialogue intra et inter communautaire pour recoudre le tissu social. A l’en croire, les maliens connaissent leurs problèmes et proposent des alternatives crédibles pour une sortie de crise consensuelle et acceptée de tous. « C’est donc en toute responsabilité que nous avons décidé de porter leurs voix car ce sont les réflexions issues de cette série de consultation qui implémenteront nos conclusions que nous allons remettre au premier ministre pour que les véritables préoccupations et priorités du peuple souverain du Mali soient à la base de la conception de politique générale du gouvernement sur les 18 mois. Si les maliens y croient et se font confiance, il en sera ainsi Inch’Allah ! », a conclu le président du front patriotique – les Républicains, Boubou Doucouré.

Siaka DIAMOUTENE / Maliweb.net

Commentaires via Facebook :