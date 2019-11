Le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté Hamadoun Konaté a donné le ton aux activités du Salon de l’Economie sociale et solidaire dans le cadre de la 25ème édition du Mois de la Solidarité et de lutte contre l’exclusion. Un salon lancé le 4 novembre 2019 à la Maison des Jeunes de Bamako.

– Maliweb.net – Le Salon de l’économie sociale et solidaire se tient dans le cadre de la 4ème semaine de la 25ème édition du mois de la solidarité consacrée à l’emploi et l’entrepreneuriat. Un salon dont l’objectif est de « Contribuer au raffermissement d’une société démocratique au sein de laquelle la réduction de la pauvreté se réalisera par la création et la redistribution des richesses à travers la promotion des entreprises et organisations basée sur la solidarité et la primauté de l’homme », une vision chère à nos hautes autorités selon le ministre en charge de la solidarité.

Fruit du partenariat Etat, société civile et municipalités, le salon est aux dires du ministre Konaté le cadre idéal pour promouvoir l’économie sociale et solidaire, domaine de recours des moins nantis pour vaincre la pauvreté et l’exclusion.

Le salon avec ses différents stands de produits purement locaux est comme indiqué par le ministre la preuve concrète d’une volonté de promouvoir le savoir –faire des organisations locales.

Les expositions présentent une multitude de produits locaux, des denrées alimentaires reflétant la dextérité des transformatrices, en plus d’autres produits issus de l’artisanat.

Le parrain de la semaine, Ibrahima Diawara s’est joint au ministre de la solidarité pour féliciter les hautes autorités du pays et ses partenaires pour leurs engagements aux côtés des artisans de l’économie informelle malienne. Monsieur Diawara a également plaidé pour plus d’accompagnement de ces structures pour une solidarité humaine efficiente.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :